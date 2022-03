Kodiak erweitert das Zentrum der Zone Gate: 150 m mit 0,69 % Kupferäquivalent innerhalb von 372 m mit 0,47 % Kupferäquivalent

Vancouver (British Columbia), 8. März 2022. Kodiak Copper Corp. (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) (Kodiak oder das Unternehmen) meldete heute Bohrergebnisse vom zu 100 Prozent unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia.

Die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern, die im Jahr 2021 in der Zone Gate gebohrt wurden, sind in dieser Pressemitteilung angegeben. Die Bohrungen durchschneiden weiterhin beträchtliche Kupfer-Gold-Gehalte über bedeutsame Intervalle und definieren eine ausgedehnte mineralisierte Hülle, die eine hochgradigere Zone im Zentrum umgibt. Die neuen Bohrergebnisse haben nun das hochgradigere Zentrum der Zone Gate weiter nach Osten und in die Tiefe ausgedehnt. Das Porphyrziel in der Zone Gate ist nach wie vor für eine Erweiterung in mehrere Richtungen offen.

Höhepunkte (die vollständigen Ergebnisse sind in Tab. 1 und Abb. 2 dargestellt):

– Das neue Bohrloch MPD-21-029 durchschnitt 150 m mit 0,50 % Kupfer, 0,28 g/t Gold und 1,86 g/t Silber (0,69 % Kupferäquivalent*) innerhalb eines breiteren Intervalls von 372 m mit 0,35 % Kupfer, 0,18 g/t Gold und 1,16 g/t Silber (0,47 % Kupferäquivalent*).

o MPD-21-029 erweitert die zentrale Zone bei Gate in Richtung Osten und in die Tiefe. Es endete in Kupfer-Gold-Mineralisierung und demonstriert dadurch, dass die Zone noch offen für eine Erweiterung ist.

o Die Ergebnisse unterstützen das Mineralisierungspotenzial von vorrangigen Bohrzielen, die durch eine kürzlich durchgeführte geophysikalische 3-D-Untersuchung der induzierten Polarisation (3-D-IP) identifiziert wurden, wie am 3. Februar 2022 berichtet.

o Die hochgradige Bornit-Chalkopyrit-Kupfer-Mineralisierung in MPD-21-029 weist darauf hin, dass eine mineralisierende Quelle mit höherer Temperatur für die zentrale Zone Gate in ostsüdöstlicher Richtung und in der Tiefe liegt. Abb. 3

– Das neue Bohrloch MPD-21-028 durchschnitt 51 m mit 0,43% Kupfer, 0,10 g/t Gold und 1,67 g/t Silber (0,51 % Kupferäquivalent*) innerhalb eines breiteren Intervalls von 130,6 m mit 0,27 % Kupfer, 0,06 g/t Gold und 1,07 g/t Silber (0,32 % Kupferäquivalent*).

– Das neue Bohrloch MPD-21-027 durchschnitt 72 m mit 0,31% Kupfer, 0,09 g/t Gold und 0,55 g/t Silber (0,36 % Kupferäquivalent*) innerhalb eines breiteren Intervalls von 173,0 m mit 0,18 % Kupfer, 0,05 g/t Gold und 0,37 g/t Silber (0,22 % Kupferäquivalent*).

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: Während wir das Explorationsprogramm 2022 beim Projekt MPD vor dem Hintergrund eines äußerst starken Kupfermarktes starten, sind wir mit den Ergebnissen unserer Bohrungen 2021 weiterhin sehr zufrieden, wobei die Zone Gate konstant lange Abschnitte mit hochgradiger Kupfer-Gold-Mineralisierung ergab. Die jüngsten Ergebnisse unterstützen die angedeutete Erweiterung der Zone Gate in Richtung Südosten, die auch in unseren geophysikalischen Daten ersichtlich ist. Die Tatsache, dass dies nur eines von mehreren Zielgebieten für weitere Bohrungen darstellt, verdeutlicht das Potenzial, die mineralisierte Hülle bei Gate weiterhin beträchtlich auszudehnen. Wir werden die systematischen Bohrungen in der Zone Gate fortsetzen und freuen uns darauf, mit demselben Ansatz, der zu dieser Entdeckung geführt hat, im Jahr 2022 das Potenzial mehrerer weiterer Ziele bei MPD zu erschließen.

Die Ergebnisse von 29 der 36 Bohrlöcher des Bohrprogramms 2021 wurden bis dato gemeldet und Kodiak rechnet mit den ausstehenden Bohrergebnissen im zweiten Quartal 2022. Im Jahr 2022 werden ein umfassendes Bohrprogramm von bis zu 25.000 m sowie weitere 3-D-IP-Untersuchungen durchgeführt werden. Dadurch werden Gate und parallele Bohrziele mit hoher Priorität in der Nähe und Ziele in den Gebieten Dillard, Man und Axe, die ähnliche regionale geophysikalische und geochemische Anomalien aufweisen, sowie oberflächennahe Mineralisierungen von historischen Schürfgräben und Bohrungen weiter ausgewertet.

Abb. 1: Plan der Zone Gate mit allen Bohrungen 2021 und den bisherigen Analyseergebnissen. Beim Hintergrund handelt es sich um konturierte historische Kupfer-in-Boden-Daten. Mit Porphyr zusammenhängende Mineralisierung bei Gate wurde bis in eine Tiefe von 850 m, über eine Mächtigkeit von 350 m (Ost-West) und eine Länge von über 950 m (Nord-Süd) verfolgt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64593/Kodiak_030822_DEPRcom.001.png

Abb. 2: Nord-Süd-Längsschnitt bei 681400mE. Siehe Ergebnisse in Tab. 1 für neue Bohrlöcher MPD-21-019, -027 bis -029 sowie -031.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64593/Kodiak_030822_DEPRcom.002.jpeg

Tab. 1: Gewichtete Analyseintervalle für Bohrlöcher MPD-21-029, -028, -027, -031 und -019 (siehe Abb. 2)

BohrlochVon (m)Bis IntervallCu (%) Au Au CuÄq (%

nr (m) ** (g/t) (g/t))*

. (m)

MPD-21-0428,0 800,0 372,0 0,35 0,18 1,16 0,47

29

einschli437,1 740,4 303,3 0,41 0,21 1,38 0,55

eßlich

einschli464,0 683,0 219,0 0,45 0,24 1,52 0,61

eßlich

einschli464,0 614,0 150,0 0,50 0,28 1,86 0,69

eßlich

einschli503,0 584,0 81,0 0,55 0,26 1,82 0,72

eßlich

MPD-21-0296,0 426,6 130,6 0,27 0,06 1,07 0,32

28

einschli341,0 392,0 51,0 0,43 0,10 1,67 0,51

eßlich

MPD-21-0542,0 715,0 173,0 0,18 0,05 0,37 0,22

27

einschli596,0 668,0 72,0 0,31 0,09 0,55 0,36

eßlich

einschli614,0 641,0 27,0 0,56 0,16 1,10 0,67

eßlich

MPD-21-0318,0 423,0 105,0 0,22 0,07 0,71 0,27

31

einschli338,5 366,0 27,5 0,37 0,13 1,39 0,47

eßlich

und 402,0 423,0 21,0 0,46 0,17 1,84 0,58

einschl

ießlich

MPD-21-027,0 249,0 222,0 0,10 0,04 0,36 0,12

19

einschli177,0 213,0 36,0 0,15 0,06 0,83 0,19

eßlich

* Kupferäquivalenzgehalte (% CuÄq) dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Berechnungen sind ungekürzt und die Gewinnungsrate wird mit 100 % angenommen, da keine metallurgischen Daten verfügbar sind. Es wurden Metallpreise von 4,25 USD/lb Kupfer, 1.800 USD/oz Gold und 26 USD/oz Silber unter Anwendung dieser Formel verwendet: % CuÄq = Cu-Gehalt + (Au-Preis × Au-Gehalt + Ag-Preis × Ag-Gehalt) / 31,104 / (Cu-Preis × 22,046)

** Die Intervalle sind Untertage-Bohrkernintervalle. Die bisherigen Bohrdaten sind unzureichend, um die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung zu ermitteln.

Abb. 3: Beispiel eines Bohrkerns von 2021 bei MPD: MPD-21-029: Biotit-Magnetit-Klumpen mit fein disseminierter Bornit-Chalkopyrit-Mineralisierung, die in alteriertem Mikrodiorit enthalten ist. Der Kern stammt von 653 m innerhalb eines 219-m-Abschnitts, der 0,45 % Kupfer, 0,24 g/t Gold und 1,52 g/t Silber zwischen 464 und 683 m aufweist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64593/Kodiak_030822_DEPRcom.003.jpeg

Tabelle 2: Informationen zu den Standorten der Bohrungen 2021 bei MPD – Gate Zone

BohrlochRechtsweHochwerHöhe (mAzimutNeigunLochende/Egemelde

-Nr. rt t ) g OH t

(Grad)

(UTM (UTM (Grad)(m)

Z10) Z10)

MPD-21-0681755 55157691258 270 -67 766 2021-07

01 -07

MPD-21-0681756 55157691258 270 -50 750 2021-07

02 -07

MPD-21-0681415 55156381237 165 -60 648 2021-07

03 -07

MPD-21-0681415 55156381237 115 -67 641 2021-07

04 -07

MPD-21-0681415 55156381237 135 -75 86 Lost

05 hole

MPD-21-0681415 55156381237 130 -76 821 2021-07

06 -07

MPD-21-0681415 55156381237 270 -60 545 2021-10

07 -18

MPD-21-0681280 55150761204 90 -60 686 2021-10

08 -18

MPD-21-0681280 55150761204 90 -89 713 2021-07

09 -07

MPD-21-0681280 55150761204 270 -80 671 2021-10

10 -18

MPD-21-0681280 55150761204 270 -60 515 2021-10

11 -18

MPD-21-0681280 55150761204 150 -80 713 2021-10

12 -18

MPD-21-0681280 55150761204 150 -70 623 2021-10

13 -18

MPD-21-0681280 55150761204 150 -55 54 Lost

14 Hole

MPD-21-0681280 55150761204 150 -50 695 2021-10

15 -18

MPD-21-0681344 55152461197 90 -78 799 2021-10

16 -18

MPD-21-0681344 55152461197 90 -88 587 2021-12

17 -14

MPD-21-0681344 55152461197 90 -70 827 2021-12

18 -14

MPD-21-0681344 55152461197 90 -60 463 2022-03

19 -08

MPD-21-0681602 55155441248 270 -75 97 Lost

21 hole

MPD-21-0681602 55155441248 270 -78 215 Lost

22 hole

MPD-21-0681602 55155441248 270 -85 222 Lost

23 hole

MPD-21-0681645 55154981265 270 -73 767 2021-10

24 -18

MPD-21-0681645 55154981265 270 -63 278 Lost

25 hole

MPD-21-0681645 55154981265 270 -81 812 2021-12

26 -14

MPD-21-0681645 55153931277 270 -80 715 2022-03

27 -08

MPD-21-0681645 55153931277 270 -68 662 2022-03

28 -08

MPD-21-0681645 55153931277 350 -69 800 2022-03

29 -08

MPD-21-0681645 55153061284 270 -57 634 2022-03

31 -08

Die Bohrungen in der Zone Gate identifizieren weiterhin Muster einer stark mineralisierten Porphyralteration, der Sulfidzonierung und der möglichen strukturellen Grenzen hochgradiger Bereiche, die von niedriggradigen Hüllen umgeben sind. Um die Ausdehnung der Zone Gate zu untersuchen, wurden die Bohrlöcher MPD-21-019, -027 bis -029 sowie -031 in unterschiedlichen Azimuten von drei Bohrplattformen aus gebohrt, die sich in der Mitte und östlich der Zone Gate befinden. Die Bohrlöcher MPD-21-019, -027, -028 und -031 wurden gebohrt, um die Beständigkeit der Mineralisierung sowie eine mögliche kleine Versetzung zwischen den nördlichen und südlichen Ausläufern der Zone Gate zu erproben. Bohrloch MPD-21-029 wurde in Richtung Norden unterhalb der in den Jahren 2020 und 2021 verwendeten Bohrplatformen gebohrt, um insbesondere eine Erweiterung der zentralen hochgradigen Zone in Richtung Osten und neigungsabwärts zu erproben. Alle Bohrlöcher haben eine Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung durchschnitten. (Siehe Abb. 1 und 2 sowie Tab. 2.)

MPD ist ein großes Landpaket (14.716 ha), das sich in der Nähe mehrerer aktiver Minen im südlichen Quesnel Terrane, dem wichtigsten kupfer- und goldproduzierenden Gürtel von British Columbia, befindet. Das Projekt liegt auf halbem Weg zwischen den Städten Merritt und Princeton, mit ganzjähriger Zugänglichkeit und hervorragender Infrastruktur in unmittelbarer Nähe.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Der NQ-Bohrkern wurde geteilt und auf etwa drei Meter langen Abschnitten beprobt. Alle Kernproben wurden zur Aufbereitung und Analyse an ALS Canada Ltd. (ALS) nach North Vancouver (British Columbia) gesendet. ALS erfüllt alle Anforderungen gemäß den internationalen Normen ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 hinsichtlich Analyseverfahren. Die Proben wurden mittels der Brandproben-Fusionsmethode (Au-AA24) von ALS mit AA-Abschluss auf Gold sowie mittels einer ICP-AES-Analyse mit einem Aufschluss aus vier Säuren (ME-ICP61) auf 33 Elemente analysiert, wobei eine zusätzliche Analyse auf Elemente in Erzqualität (ME-OG62) und Kupfer in Erzqualität (Cu-OG62) durchgeführt wurde. Abgesehen von den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll- (QS/QK)-Protokollen von ALS Laboratory wendet Kodiak auch ein internes QS/QK-Programm an, das das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben vor Ort umfasst.

Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Kodiak geht davon aus, dass die in dieser Pressemeldung enthaltenen historischen Daten aus zuverlässigen Quellen stammen, die zum damaligen Zeitpunkt dem Branchenstandard entsprachen. Allerdings hat das Unternehmen diese historischen Daten nicht von unabhängiger Seite verifizieren lassen bzw. kann für die Richtigkeit dieser Daten nicht garantieren.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

