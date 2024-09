Kodiak erweitert sein Projekt MPD durch den Erwerb der angrenzenden Kupfer-Gold-Konzession Aspen Grove

16. September 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, FWB: 5DD1) gibt heute den Abschluss einer Kaufvereinbarung mit der Firma Pinwheel Resources Ltd. (Pinwheel) zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupfer-Goldkonzessionsgebiet Aspen Grove (Aspen Grove) bekannt. Aspen Grove ist ein großes Konzessionspaket, das zahlreiche Mineralvorkommen sowie bereits durch Bohrungen nachgewiesene Porphyrziele mit Kupfer- und Goldmineralisierung beherbergt, die mit jenen vergleichbar sind, die von Kodiak aktuell in seinem angrenzenden Projekt MPD (MPD) im Süden von British Columbia (100%ige Beteiligung) erschlossen werden.

Wichtigste Fakten zum Konzessionsgebiet Aspen Grove

– Durch die Übernahme des Projekts Aspen Grove wird die oberflächennahe hochgradige Kupfer- und Goldmineralisierung bei MPD erheblich erweitert, einschließlich mit der Entdeckungszone Ketchan, einem anhand von Bohrungen nachgewiesenen großen Porphyrkörper in nur 4,5 Kilometer Entfernung von Kodiaks Gate Zone.

– Das große, 112 Quadratkilometer umfassende Konzessionsgebiet grenzt unmittelbar im Nordwesten an Kodiaks Projekt MPD und erweitert den Grundbesitz des Unternehmens auf insgesamt 338 Quadratkilometer. (Abbildung 1)

– 86 Löcher (15.582 Meter) von historischen Bohrungen seit den 1950er Jahren. Viele dieser Löcher sind nicht mehr als 200 Meter tief, bei einem Drittel davon handelt es sich um Schlagbohrlöcher mit geringer Tiefe. (Abbildung 2)

– 18 bekannte Mineralverkommen, sechs davon mit einer ausgeprägten porphyrgebundenen Kupfer- und Goldmineralisierung (+/- Silber, Molybdän): Ketchan, Par, Zig, Thalia, Thor und Coke

– Das Prospektionsgebiet Ketchan beherbergt ein oberflächennahes alkalisches kupfer- und goldführendes Porphyrsystem mit einer Abmessung von mindestens 1.800 x 500 Metern, das durch luftgestützte Magnetikmessungen, geologische Messungen, Gesteinsprobenahmen, induzierte Polarisation (IP) und Bohrungen definiert wurde und in den meisten Richtungen offen ist. (Abbildung 3)

– Hier einige Ergebnisse früherer Bohrungen im Prospektionsgebiet Ketchan (Abbildungen 2 & 4):

o 266 Meter mit 0,26 % Cu, 0,11 g/t Au einschl. 78 Meter mit 0,50 % Cu, 0,15 g/t Au (K15-01)

o 108 Meter mit 0,28 % Cu, 0,04 g/t Au einschl. 26 Meter mit 1,05 % Cu, 0,05 g/t Au (K15-10)

o 62 Meter mit 0,46 % Cu, 0,10 g/t Au einschl. 20 Meter mit 1,07 % Cu, 0,17 g/t Au (K16-06)

o 72 Meter mit 0,31 % Cu , 0,20 g/t Au (K15-03)

o 60 Meter mit 0,36 % Cu , 0,15 g/t Au (K16-07)

o 52 Meter mit 0,32 % Cu , 0,18 g/t Au (K15-04)

– Der Großteil der bisherigen Bohrungen konzentrierte sich auf Ketchan und Par; allerdings bergen auch andere Ziele erhebliches Potenzial, da sie ähnliche geologische, geochemische und geophysikalische Merkmale wie die zurzeit von Kodiak bei MPD bearbeiteten kupfer- und goldführenden Zonen (Gate Zone und Adit Zone) aufweisen.

– Kodiak wird von umfassenden Explorationsdaten von Aspen Grove aus jüngerer Zeit profitieren, einschließlich Daten von luftgestützten Magnetikmessungen (2014), 3D-IP-Messungen und Modellierungen (2014-15), sowie erneute Protokollierungen, Altersbestimmungen und lithogeochemischen bzw. petrographischen Studien, die von der Firma HPX Exploration und vom früheren BCGS-Geologen James Logan (2020 und 2014) durchgeführt wurden.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak: Der Erwerb der angrenzenden Claims von Aspen Grove ist für Kodiak im Zuge unserer Konsolidierungsmaßnahmen in diesem aussichtsreichen Bergbaurevier im Southern Quesnel Terrane eine hervorragende strategische Ergänzung. Im Rahmen früherer Bohrungen hat sich gezeigt, dass Aspen Grove eine ganze Reihe kupfer- und goldführender Porphyrkörper beherbergt und die neuen Claims erweitern den potentiellen Erzbestand bei MPD erheblich. Vor allem die weitläufige Entdeckung Ketchan fasziniert uns, wo im Rahmen früherer Bohrungen weniger als fünf Kilometer von der Gate Zone entfernt hohe Kupfer- und Goldgehalte in geringer Tiefe abgegrenzt wurden. Ebenso wie MPD birgt auch Aspen Grove Potenzial für eine großformatige kupfer- und goldführende Porphyrmineralisierung und punktet mit ganzjährigem Zugang und hervorragender Infrastruktur.

Einzelheiten der Transaktion

Kodiak hat mit der Firma Pinwheel, einem privat geführten, unabhängigen, kanadischen Explorationsunternehmen, eine Konzessionskaufvereinbarung abgeschlossen, um sich eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Aspen Grove zu sichern. Der Kauf bedarf noch der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange und der Erfüllung weiterer üblicher Auflagen. Als Gegenleistung für Aspen Grove überträgt Kodiak bei Abschluss der Transaktion 1.400.000 seiner Aktien auf Pinwheel.

Die Claims von Aspen Grove sind bereits mit Royalties (Net Smelter Return Royalties/NSR) belegt, die für bestimmte Claim-Blöcke entweder 2 % oder 3 % beträgt. Kodiak ist berechtigt, 0,5 % bzw. 1 % der NSR-Gebühr für jeweils 2,0 Mio. $ bzw. 3,0 Mio. $ zurückzukaufen, bevor eine Machbarkeitsstudie veröffentlicht wird.

Abbildung 1: Karte mit Standort der Konzessionsgebiete MPD und Aspen Grove im Süden von British Columbia

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76834/Kodiak_130924_DEPRCOM.001.png

Abbildung 2: Konzessionsgebiete Aspen Grove und MPD mit einer Auswahl zusammengesetzter Probenabschnitte von Aspen Grove, die aus den historischen Bohrungen stammen. (Hintergrund: luftgestützte Gesamtmagnetfeldmessung GSC)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76834/Kodiak_130924_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 3: Geologie von Ketchan; zu sehen ist ein 1.800 m x 500 m Körper mit Diorit-Monzonit-Intrusionsgestein, in dem ein alkalisches Cu-Au-Porphyrsystem eingebettet ist. Ansicht der Bohrungen 2015-16 und der luftgestützten Magnetikmessung 2014 (TMI) (eingefügtes Bild).

(Quelle: Pinwheel Resources Ltd. / Kaizen Discovery Inc)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76834/Kodiak_130924_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 4: Ausgewähltes Bohrkernmaterial aus historischen Bohrungen im Prospektionsgebiet Ketchan 2015 -2016. Das abgebildete Probenmaterial sind über zwei Meter lange Probenabschnitte. (Quelle: Pinwheel Resources Ltd / Kaizen Discovery Inc)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76834/Kodiak_130924_DEPRCOM.004.jpeg

MPD ist ein ausgedehntes Konzessionspaket (338 Quadratkilometer mit Aspen Grove) im Southern Quesnel Terrane, dem wichtigsten Mineralisierungsgürtel für die Kupfer- und Goldförderung in der Provinz British Columbia. Das Projekt befindet sich in nächster Nähe zu mehreren Bergbaubetrieben und liegt auf halbem Weg zwischen den Städten Merritt und Princeton. Es ist ganzjährig erreichbar und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur.

Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten technischen Informationen genehmigt und überprüft. Auf Grundlage der Prüfung der verfügbaren Unterlagen durch Kodiak wird angenommen, dass die historischen Arbeiten, auf die hierin verwiesen wird, aus zuverlässigen Quellen stammen und den damaligen Industriestandards entsprechen. Das Unternehmen hat jedoch bis dato keine Explorationsarbeiten bei Aspen Grove durchgeführt oder nicht alle historischen Arbeiten von unabhängiger Seite validiert und daher wird der Leser davor gewarnt, sich auf deren Richtigkeit zu verlassen.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak richtet sein Hauptaugenmerk auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralentdeckungen mit Potenzial für umfassende Lagerstätten darstellen. Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Terrain Quesnel im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und hervorragender Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines umfassenden, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak machte eine erste Entdeckung eines hochgradigen Porphyrzentrums von beträchtlicher Größe in der Zone Gate und hat seither erfolgreich mehrere kilometergroße mineralisierte Zonen im umfassenden Konzessionsgebiet MPD beschrieben. Da noch weitere Zielgebiete erprobt werden müssen, setzt Kodiak die systematische Erkundung des Projekts fort, um eine kritische Masse aufzubauen und das Potenzial von MPD auf regionaler Ebene aufzuzeigen. Das Unternehmen besitzt auch das Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekt Mohave im US-Bundesstaat Arizona, in der Nähe der erstklassigen Mine Bagdad.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

