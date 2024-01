Königlich & „carefree“ residieren im KOSIS

KOSIS Sports Lifestyle Hotel: Wo viele royale Momente auf moderne Kings und Queens warten. Entspannt und stressfrei- von der An- bis zur Abreise.

Was es braucht, um die urlaubenden Kings und Queens von heute zufrieden zu stimmen? Eine ordentliche Portion Stil und Komfort, das steht fest. Jeden Tag unvergessliche Gaumenfreuden und ein abwechslungsreiches Programm, das mal im kuscheligen Bademantel und mal im wärmenden Winter-Outfit stattfindet. In einem der 70 außerordentlich stylischen Zimmer und Suiten des KOSIS können es sich Gäste fernab vom Alltag gemütlich machen. Spätestens im KOSIS Lifestyle Spa, das mit Biosauna, finnischer Sauna und Sole-Dampfbad Wellnessmomente vom Feinsten garantiert, schalten die Kings und Queens dann vollkommen ab. Dieses Jahr außerdem NEU: die autofreie An- und Abreise mit eigenem Transfer vom und zum Bahnhof Fügen. Für den von Anfang bis Ende stressfreien königlichen Aufenthalt.

Sportlich aktiv mit winterlichem Genuss on top

Das gesamte Zillertal inklusive Gletscher steht KOSIS-Gästen für das tägliche Skivergnügen zur Verfügung. Gleich drei der beliebtesten Zillertaler Skigebiete – Spieljoch, Hochfügen und Hochzillertal – befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Hotel. Zusätzlich warten tolle Vergünstigungen in der hauseigenen Skischule & Skiverleih Kostenzer. Damit bleiben, was das Wedeln angeht, schon einmal keine Wünsche offen. Und abseits der Piste ist die Aktivitätenliste für bewegungsbegeisterte Royals mindestens genauso lang: Stockschießen mit anschließendem Glühweinschlürfen, Schwimmen in der Erlebnistherme Zillertal, Eislaufen, Rodeln, sich von Profis (auf Skiern oder Schneeschuhen) durch die glitzernde Landschaft führen lassen und, und, und.

Zum königlichen Abschluss…

Ein wesentlicher Teil fehlt noch, um das aktive Wintererlebnis gebührend abzuschließen. Gäste haben die Wahl: Die KOSIS Fun Food Bar lädt nach der Pistengaudi zum DiSKIstif mit angesagten Beats und köstlichem Fingerfood. Daneben warten auch der Dinners Club und das KOSIS Wine & Dine darauf, hungrige Besucher zu verwöhnen.

Top-Deal diesen Winter: Ski Care Free Package

Lieber länger auf der Piste als im Stau stehen: Mit dem Ski Care Free Package genießen KOSIS-Gäste für vier oder sieben Tage einen auto- und damit auch stressfreien Aufenthalt im Zillertal. inklusive Skipass und Skiverleih-Ausrüstung. Alle Infos unter: www.hotel-kosis.at/pauschale/ski-care-free/.

****KOSIS Sports Lifestyle Hotel

Familie Kostenzer

Dorfplatz 2, A-6263 Fügen / Zillertal

Tel. +43 5288 62266

info@hotel-kosis.at | www.hotel-kosis.at

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

Info an office@comma.info

