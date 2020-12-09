Königsarmbänder aus 925 Silber – vergoldet, rhodiniert & klassisch | KettenKauf

KettenKauf präsentiert neue Königsarmbänder aus 925 Silber in 2,2-8 mm Stärke und 17-25 cm Länge – edel, robust und vielseitig kombinierbar.

KettenKauf erweitert sein Sortiment um exklusive Königsarmbänder aus 925 Sterling Silber in verschiedenen Ausführungen – gefertigt in echter Juwelierqualität „Made in Germany“.

Die charakteristische Königsketten-Struktur zählt zu den beliebtesten Designs im hochwertigen Silberschmuck. Sie verleiht jedem Armband eine markante, kraftvolle und zugleich elegante Optik. Durch die präzise Verarbeitung entsteht ein langlebiges Schmuckstück mit hohem Tragekomfort, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet.

Alle Königsarmbänder bestehen aus massivem 925 Sterling Silber und überzeugen durch sorgfältige Verarbeitung, hohe Stabilität sowie anlaufgeschützte und nickelfreie Oberflächen – ideal auch für empfindliche Haut.

Die Kollektion umfasst klassische Silbervarianten, edel vergoldete Modelle sowie moderne rhodinierte Ausführungen im Weißgold-Look. Damit bietet KettenKauf eine große Auswahl für unterschiedliche Stilrichtungen.

Die Königsarmbänder sind in Breiten von 2,2 mm bis 8 mm sowie in Längen von 17 cm bis 25 cm erhältlich und lassen sich damit optimal an verschiedene Handgelenke und Tragevorlieben anpassen. Dadurch eignen sie sich sowohl für Damen als auch für Herren und bieten vielseitige Kombinationsmöglichkeiten.

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Königsarmbänder Übersicht

Silber 925 Kollektion:

Königsarmbänder aus 925 Silber

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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Herr Hasan Yabanci

Hügelstr. 2

75179 Pforzheim

Deutschland

fon ..: 07231 – 4877256

web ..: https://www.kettenkauf.de

email : info@kettenkauf.de

ist seit über 10 Jahren ein spezialisierter Online-Shop für hochwertigen Silberschmuck aus Deutschland. Das Unternehmen bietet Königsketten, Königsarmbänder, Plattenketten sowie personalisierte Schmuckstücke aus massivem 925 Sterling Silber.

Alle Produkte werden mit höchster Sorgfalt gefertigt, poliert und diamantiert und sind nickelfrei sowie anlaufgeschützt – ideal auch für empfindliche Haut.

KettenKauf verbindet traditionelle Juwelierqualität mit modernem Design und legt großen Wert auf Langlebigkeit, Präzision und zeitlose Eleganz. Das Sortiment umfasst klassische sowie moderne Schmuckstücke in Silber, Goldoptik und Rhodium-Veredelung.

Das Unternehmen steht für schnelle Lieferung, kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands und hohe Kundenzufriedenheit. Bestellungen, die werktags bis 14 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet.

Pressekontakt:

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