Körperkunst- und Kalender-Projekt NATURE ART – BODYPAINTING IN NATURE

Körperkunst in Landschaften, bei denen die bemalten Fotomodelle mit der Umwelt verschmelzen. Mensch u. Natur zusammenzubringen und so die Einheit dessen zu dokumentieren ist die Intention des Projekts

In den aufwendig produzierten Fotomotiven des Körperkunst-Projektes NATURE ART dienen verschiedene Naturszenen als Kulisse, um die Personen per mehrstündiger Körpermalerei und mit entsprechenden Posen ins richtige Licht zu rücken. Dabei bleiben die künstlerische Malerei und das Modell im Fokus des jeweiligen Gesamtbildes. Immer wieder werden neue Ideen entwickelt, aber auch alte Motive neu interpretiert. Es entstehen Symbiosen aus Malerei, Umgebung und Fotografie.

Aber es geht dem Hamelner nicht nur um das realisieren der Performances um derer selbst willen. Mit ausgesuchten Ergebnissen aus diesem Projekt produziert und veröffentlicht Düsterwald jährlich einen hochwertigen, mittlerweile zum begehrten Sammlerobjekt etablierten, großformatigen Premium-Kalender Kalender NATURE ART 2022 in limitierter Auflage, der direkt und persönlich bei ihm über seine Website zu beziehen ist.

Für die Motive ist der Künstler mit seinem Team viel unterwegs, um immer neue und schöne Plätze zu finden, an denen er seine künstlerischen Visionen mit seinen Modellen und Fotograf*innen umsetzen kann. Das gestaltet sich mitunter nicht ganz einfach, denn es gehören mehrere Bedingungen dazu: Erreichbarkeit, Witterungs- und Lichtverhältnisse müssen geeignet sein und zudem braucht es auch eine Vision, wo genau das jeweilige Modell platziert werden kann. Nach zahlreichen Performances vor Ort in der heimatlichen Umgebung des Hamelners wird der Aktionsradius immer größer. Bundesweite Ziele werden angestrebt und auch internationale Locations sollen aufgesucht werden. Spätestens für solche Touren ist eine stabile Finanzierung unerlässlich, die mit Unterstützung von Sponsoren und Förderern dieser besonderen Natur-Kunst gewährleistet sein kann.

Einzelne Prints der Bildwerke, vom Künstler persönlich handsigniert sind ebenso erhältlich. Des Weiteren finden die Motive mitunter Verwendung in unternehmerischen Marketingkampagnen oder es werden explizit themenbezogene, zielgerichtete Auftragsarbeiten ausgeführt.

Über den Künstler:

Jörg Düsterwald wurde 1963 im niedersächsischen Hehlen bei Bodenwerder geboren. Er absolvierte eine Ausbildung als Schauwerbegestalter und später einer Weiterbildung zum Techniker für Raumgestaltung und Innenausbau an der Werkkunstschule in Flensburg. Seit 1993 ist er selbstständig und freiberuflich als freischaffender Künstler tätig.

ART-Performances und Gemälde, die nicht zuletzt eben auch aus seiner BODYART, der besondere Körperkunst mit Fotomodellen resultieren sind seine Schaffensbereiche. Durch Teilnahmen an Wettbewerben, Ausstellungen, Projekten und Events erlangte er etliche Ehrungen und Preise, darunter gewann er zum Beispiel die Dt.-Bodypainting-Meisterschaft 2008. Auch Foto-Goldmedaillen wurden ihm schon verliehen. Seine Leinwand-Bildwerke hängen unter anderem auch in Italien, Japan und Argentinien. Zahlreiche Veröffentlichungen in zum Teil internationalen Web-, Print- und TV-Medien dokumentieren sein künstlerisches Schaffen.

Der Künstler beantwortet gern Fragen zu seiner Arbeit und erklärt seine Projekte. Auch für Interviews stehen er und seine Modelle zur Verfügung.

