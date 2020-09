Komfortable und möblierte Apartments von Devisima ganz bequem mieten

Die Themen Wohnen auf Zeit oder Wohnen im Zweitwohnsitz gewinnen in Berlin immer mehr an Bedeutung. Das Angebot von Devisima Apartments wird daher sehr stark nachgefragt.

Möblierte Apartments, die sich möglichst flexibel anmieten lassen, sind in der Hauptstadt ein nachgefragtes Gut. Ein Anbieter, der sich auf genau dieses Marktsegment spezialisiert hat, ist die Firma Devisima Apartments.

Moderne Apartments in zentraler Lage

Devisima verfügt über eine große Anzahl an möblierten Apartments, die sich in beliebten Berliner Stadtteilen wie Moabit oder Prenzlauer Berg finden lassen. Von beiden Stadtteilen aus lässt sich jeder Bezirk der Hauptstadt sehr gut erreichen, sei es mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit individuellen Verkehrsmitteln. Eine Vielzahl an Geschäften und Restaurants, Ärzten und vielen anderen Einrichtungen sind direkt vor Ort vorhanden. Die Apartments befinden sich in einem sehr guten Zustand und sind modern und gleichzeitig geschmackvoll eingerichtet. Eine WLAN-Verbindung gehört zur Ausstattung dazu, und auch Gas, Wasser und Strom müssen nicht separat von einem Energie-Dienstleister gebucht werden, sondern sind in der Miete enthalten. Alle Apartments lassen sich zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis anmieten und sind deutlich preiswerter als vergleichbare Hotelzimmer. Nicht zuletzt lässt sich in ihnen deutlich mehr Privatsphäre genießen.

Möblierte Apartments für jeden Geschmack

Möblierte Apartments lassen sich bei Devisima mit unterschiedlichen Ausstattungen mieten, sodass für jeden Geschmack das passende Apartment dabei sein dürfte. Eine Buchung ist ganz einfach per Telefon oder E-Mail möglich, sodass die Interessenten nicht ungezählte Wohnungen besichtigen müssen, bis sie bei einer den Zuschlag bekommen. Dies ist in einer Stadt wie Berlin, in der der Wohnungsmarkt eng ist, ein großer Vorteil. Die Mietdauer eines Apartments lässt sich ganz individuell und flexibel festlegen, lediglich die Mindestmietzeit beträgt zwei Monate.

Umzug entfällt

Ein weiterer Vorteil ist, dass ein umfangreicher Umzug oder der Kauf von oft nicht ganz günstigen Möbeln entfällt. Wer bei Devisima eine möblierte Wohnung mietet, der kann also von vielen Vorteilen profitieren und in den komfortablen Apartments eine gute Zeit verbringen. Sollte etwas in einem Apartment einmal nicht in Ordnung sein, dann helfen die Mitarbeiter der Firma schnell und zuverlässig weiter. Aufgrund all dieser Vorteile sind möblierte Apartments von Devisima eine gute Alternative zum konventionellen Wohnungsmarkt oder zu klassischen Hotels.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Devisima Apartments UG (haftungsbeschränkt)

Frau Selma Can

Beusselstr. 27

10553 Berlin

Deutschland

fon ..: (030) 39885138

web ..: https://devisima-apartments.com/

email : info@devisima-apartments.com

Devisima Apartments ist eine Tochtergesellschaft der Solwo Gruppe. Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung mit möblierten Apartments in Berlin – von der Einrichtung bis zur Vermietung. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und möchten, dass Sie sich in der Ferne wie zu Hause fühlen.

Pressekontakt:

Devisima Apartments UG (haftungsbeschränkt)

Frau Selma Can

Beusselstr. 27

10553 Berlin

fon ..: (030) 39885138

web ..: https://devisima-apartments.com/

email : info@devisima-apartments.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mülheim, Oberhausen: Zweite Meinung mit kostengünstigem deutschen Zahnersatz