Komm mal runter von der Palme! – Hilfreiche Strategien gegen Ärger

Carmen Reuter erklärt den Lesern in „Komm mal runter von der Palme!“, wie Ärger entsteht und was sie dagegen tun können.

Wer sich häufig über Kleinigkeiten aufregt und gerne mal vor Wut explodiert, der hat sich bestimmt schon einmal die Frage gestellt, ob es nicht einen Weg gibt, auf dem er gelassener mit seiner Wut umgehen könnte. Andere Menschen fressen den Wut in sich hinein, bis sie wie ein Vulkan den Druck nicht mehr aushalten können und ihn irgendwie rauslassen müssen. Eine weitere Gruppe kann ihren angesammelten Ärger in einem einzigen Schwall rauslassen. Glücklicherweise gibt es für alle diese Menschen eine Antwort auf die Frage, ob es denn nicht auch anders gehen kann. Die Autorin Carmen Reuter ist Kommunikationstrainerin, Speaker und Coach – und Expertin in Sachen Ärger und Zorn. Sie geht seit 1988 der Frage nach, wie der Mensch wachsen und sich entfalten kann. Ihre Vorträge und Workshops befassen sich mit Gesundheit, Kommunikation und Führung. Das Gefühl, vor Wut an die Decke gehen zu wollen, kennt sie von Kindesbeinen an. In diesem Buch vermittelt sie die besten Strategien gegen Ärger, allesamt erprobt und bewährt in Anti-Ärger-Trainings, Coachings und im „wirklichen Leben“.

Unterhaltsam und humorvoll verknüpft Carmen Reuter in ihrem Buch „Komm mal runter von der Palme!“ ihr fundiertes Wissen über aktuelle Ergebnisse der Hirnforschung mit Alltagsepisoden aus Beruf und Privatleben. Denn wer sich weniger ärgern will, muss zunächst wissen, was es mit dem ganzen Ärger überhaupt auf sich hat. Anhand zahlreicher Praxis-Tipps und Tools erfahren die Leser im zweiten Teil des Ratgebers, wie sie besser mit Ärger und Stress umgehen können. Das Buch ist ein anregendes Training gegen die brodelnde, oft explosive Kraft in dem Inneren der Leser, das ihnen kreative Energie und Ausstrahlung gibt, ihre Gesundheit schützt und sie in jeder Hinsicht besser aussehen lässt.

„Komm mal runter von der Palme!" von Carmen Reuter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20643-4 zu bestellen.

