Kommissioniertisch in hochauflösender oder geeichter Ausführung

Der Kommissioniertisch erreicht mit der Referenzwaage eine maximale Auflösung von 0,1 g und mit der Mengenwaage ist 1 g bei einem Wägebereich bis 30 kg möglich. Die Lösung für die Kommissionierung!

Der neue Kommissioniertisch KT-01 der OMEGA Waagen GmbH ist voll ausgestattet und lässt keine Wünsche offen. In die Arbeitsfläche (2000 x 800 mm) sind zwei Waagen eingelassen. Die Referenzwaage hat einen Wägebereich bis 3 kg mit einer Auflösung von 1 g. Die Mengenwaage ist zur Bestimmung der Gesamtmenge vorgesehen und mit den Maßen 300 x 300 mm perfekt geeignet um Kartonagen oder Sichtlagerboxen aufzunehmen. Der Wägebereich der Mengenwaage reicht bis 30 kg bei einer Auflösung 1 g.

Beide Waagen werden über die Auswerteelektronik WA-08 ausgewertet und das ermittelte Referenzgewicht wird zur Bestimmung der Menge auf der Plattformwaage herangezogen. Damit sind beste Ergebnisse erreichbar. Die erfassten Daten können über den Drucker ausgegeben oder direkt in ein ERP-System übernommen werden. Angelegte Artikel über den Bluetooth Scanner erfasst werden, das spart Zeit und beugt Fehlern vor.

Die WA-08 ist der Kern des Kommissioniertisches und besticht durch ihre überragenden Leistungsmerkmale. Die intuitive Bedienung ermöglicht dem Anwender die schnelle Erfassung aller Möglichkeiten dieser Auswerteelektronik. Das Vorgehen ist simpel und gestaltet sich bei einer Zählaufgabe in folgender Gliederung:

– Erfassung des Stückgewichts über die Referenzwaage

(Hierbei wird eine bestimmte Stückzahl aufgebracht)

– Übernahme des Stückgewichts zur Mengenwaage

– Aufbringen einer unbestimmten Stückzahl.

Im Ergebnis kann die unbestimmte Menge im Display abgelesen werden. Eine Artikel- und Kundenzuordnung ist optional direkt an der Auswertung über das 8 Zoll Touchdisplay möglich. Weitere kundenspezifische Einstellungen sind ohne großen Aufwand möglich und können auf Wunsch auch direkt im Werk vorgenommen werden.

Für die Integration am Arbeitsplatz ist der Kommissioniertisch mit einem Kabelkanal der über 6 Steckdosen verfügt ausgestattet. Neben den Waagen ist genügend Platz für ein Ablagesystem oder vorbereitende Arbeiten. Ein Rollcontainer (optional Erhältlich) findet unter dem Tisch Platz. Der Kommissioniertisch kann wahlweise am Boden oder der Wand befestigt werden. Auf Wunsch wird er mit Lastfüßen mit Kugelgelenk oder Elastomer geliefert. Maßanpassungen oder peripherie Geräte können den Kundenanforderungen entsprechend angepasst werden.

Ausgeliefert wird der Kommissioniertisch verwendungsfertig. Die vom Kunden gewünschten Anwendungen werden vor Auslieferung eingestellt. Eine Kurzanleitung und eine vollumfängliche Betriebsanleitung sind Bestandteil der Lieferung.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

PRÄZISION DURCH PERFEKTION

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMEGA Waagen GmbH – Kommissioniertisch

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-0

web ..: http://www.omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

Tisch zur Kommissionierung von Kleinteilen für die Kunststoffindustrie und weitere Branchen, überall da, wo es auf korrekte Ergebnisse ankommt.

