Kompetent beraten mit Software von Schneider Electric

Mit dem Augmented Operator Advisor ist Wartung leicht gemacht

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung in Betrieben und dem Anspruch von verlässlicher Ausfallsicherheit sowie größtmöglichen Kosteneinsparungen, bietet das Softwareanwendung EcoStruxure Augmented Operator Advisor von Schneider Electric einen enormen Mehrwert.

Mithilfe des EcoStruxure Augmented Operator Advisor lassen sich Maschinen und Schaltschränke virtuell öffnen. Auf Basis der Augmented Reality-Applikation können Echtzeitdaten und virtuelle Objekte in die reale Anlagenumgebung projiziert werden. Dies gelingt mit dem Visualisierungstool des Augmented Operator Advisor. Über das User Interface stehen dem Bediener damit alle relevanten Informationen zum Maschinenzustand zur Verfügung: begonnen bei verschiedenen Prozessvariablen und KPI über Dokumente wie Schaltpläne oder Handbücher bis hin zu Anleitungen zur Fehlerlokalisierung und -behebung.

Auch können mithilfe des integrierten Microsoft Dynamics 365 Remote Assist spezialisierte Experten, die nicht vor Ort sind, live an den Wartungsvorgängen teilnehmen. Dank Cloud-Anbindung erhalten sie direkten Zugriff auf das vom Techniker aufgenommene Bild sowie auf alle in der Anlage verfügbaren Daten. Dank gesammelten und standardisierten Fachwissens, welches innerhalb des EcoStruxure Augmented Operator Advisor bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt wird, lassen sich auch Anlernzeiten verkürzen und mittels Schritt-für-Schritt-Anleitungen Bedienungsfehler verringern. OEMs können zudem mit dem EcoStruxure Augmented Operator Advisor von Schneider Electric neue serviceorientierte Angebote in ihr Portfolio aufnehmen und Endkunden bei Wartung und Instandhaltung unterstützen.

Insgesamt lassen sich nicht nur Ausfallzeiten verringern oder gar ganz vermeiden. Eine erweiterte Realität – die Augmented Reality – ermöglicht sofortige Diagnose sowie kontaktlose Wartung und sorgt für mehr Ausfallsicherheit, höhere Effizienz und niedrigere Kosten.

Mehr zum AOA und weiteren Advisors finden Sie im Schneider Electric Solution Insights Blog unter:

https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/solutions/power-systems/digital-advisors-for-grids.jsp

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

