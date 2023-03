Kompetentes Callcenter in Essen bietet zukunftssichere und abwechslungsreiche Jobs

Verkäuferische Kommunikationstalente sind bei Xact genau richtig. Xact übernimmt den Kundendienst für Unternehmen verschiedener Branchen und unterstützt unter anderem bei geplanten Expansionen.

Eine gelungene Kundenkommunikation besteht aus verständlichem Erklären und aufmerksamem Zuhören. Kundenbetreuer bzw. Kundenbetreuerinnen wollen eine Vertrauensbasis schaffen und mit der Person gegenüber sympathisieren, damit eine solide Grundlage gegeben ist.

Die offene und vertrauensvolle Kundenkommunikation in einem Unternehmen ist wichtig zur Kundengewinnung, Kundenbindung und die Kundenpotenzialausschöpfung. Um diese Punkte richtig zu vermitteln, lagern viele Unternehmen Ihre Kundenkommunikation extern aus, um den Profis die Arbeit zu überlassen. Xact aus Essen ist ein Callcenter mit dem Fokus auf die Kundenkommunikation, bestehend aus motivierten sowie kompetenten Kundenbetreuern bzw. Kundenbetreuerinnen und ist immer auf der Suche nach neuen kontaktfreudigen Mitarbeitenden.

Individuelle Callcenter-Dienstleistungen

Xact hat sich auf Telemarketing, Direktmarketing und Inbound- / Outbound-Marketing spezialisiert und übernimmt die Kundenkommunikation von der Akquise bis hin zum Mahn- und Forderungsmanagement. Bei Xact suchen die Mitarbeitenden individuelle und kundenorientierte Lösungsansätze, um Bindung, Vertrauen und Professionalität hervorzurufen. Die Vorgehensweisen unterscheiden sich durch die vorgegebenen Ziele des jeweiligen Unternehmens. Während bei einem Unternehmen die Kundengewinnung im Fokus steht, ist z.B. bei dem anderen aktuell die Kundenbindung relevanter.

Die Mitarbeitenden bei Xact denken sich in die Köpfe der jeweiligen Unternehmen hinein und handeln sowie kommunizieren nach den entsprechenden Unternehmenswerten.

Neue Kundenbetreuer bzw. Kundebetreuerinnen werden gründlich sowie umfassend von den erfahrenen Mitarbeitenden eingearbeitet und erlangen schnell ein gutes Gespür für eine gelungene Kundenkommunikation.

Kundenbetreuer bzw. Kundenbetreuerin werden -­­­ Quereinstieg oder mit Berufserfahrung

Jeder Kunde bzw. jede Kundin ist individuell und reagiert z.B. auf Fragen unterschiedlich. Kundenbetreuer bzw. Kundenbetreuerinnen bei Xact lernen, wie sie in gewissen Situationen handeln sollen und wie sie die Personen gegenüber in ihren Bann ziehen und überzeugen.

Um bei Xact im Kundendienst anzufangen, benötigt man keinerlei Vorkenntnisse. Quereinsteiger bzw. Quereinsteigerinnen sowie bereits erfahrene Mitarbeitende sind willkommen und können sich online auf Voll- oder Teilzeitstellen bewerben. Die Bewerber bzw. Bewerberinnen sollten kommunikativ und aufgeschlossen sein, sowie Freude am Umgang mit Menschen mitbringen. Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben erwarten die Mitarbeitenden jeden Tag, wodurch kein Tag dem anderen gleicht. Vorteile wie z.B. ein ungedeckeltes Provisionsmodell, Kostenübernahme des Führerscheines oder die leichte Erreichbarkeit durch die zentrale Lage am Hauptbahnhof Essen sind attraktive Angebote für zukünftigen Mitarbeitende.

Zudem eröffnet Ende März 2023 ein weiterer Standort in Kamp-Lintfort und erweitert das Jobangebot für Kundenbetreuer bzw. Kundenbetreuerinnen, Mitarbeitende in der Teamleitung sowie Trainer bzw. Trainerinnen. Als Teamlead oder Trainer bzw. Trainerin wird eine kaufmännische Ausbildung mit ca. zwei Jahren Führungserfahrung vorausgesetzt.

Xact: der Kundendienst des Vertrauens

Neue Mitarbeitende bei Xact lernen durch eine intensive Einarbeitung die verschiedenen Methoden und Vorgehensweisen des Kundendienstes kennen und bekommen schnell einen Überblick über nützliche Überzeugungsmaßnahmen. Freundlichkeit und erfolgsorientierte Kommunikation sind weitere wichtige Bausteine für eine gute Gesprächsführung.

Bei allgemeinen Anliegen zum Callcenter oder bei weiteren Fragen zu den Berufsmöglichkeiten kann man sich telefonisch zwischen 8:00 Uhr und 17:00 Uhr unter 0201 80900 melden oder eine E-Mail an jobs@xact-essen.de schicken. Xact hat seinen Hauptsitz direkt am Hauptbahnhof Essen in der Hachestraße 14, kümmert sich jedoch um die Kundenbetreuung von Unternehmen aus ganz Deutschland.

