Koncept Hotels mit neuem regionalem Hotel-Konzept: „Bürger-House“ stärkt Standort von Städten und Gemeinden

Hotels sind ein wichtiger Faktor für die Standortqualität von Städten und Gemeinden. Doch die Pandemie hat vielen Hotelbetreibern die Kraft für neue Investitionen geraubt.

Darunter leiden insbesondere ländliche Regionen mit hoher Wirtschaftskraft, die für Gäste aus Business und Tourismus attraktive Übernachtungslösungen brauchen. Als Lösung haben die Koncept Hotels das „Bürger-House“ entwickelt: Modern, digital und nachhaltig bietet das neue Hotel-Konzept Business-Gästen und Touristen ein attraktives Zuhause auf Zeit. Das innovative Hospitality-Format ermöglicht es Kommunen, ihre wirtschaftliche und touristische Struktur weiter auszubauen. „Eine regionale Wirtschaft, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, garantiert Verlässlichkeit und Beständigkeit“, sagt Martin Stockburger, Geschäftsführer Koncept Hotels. „Städte und Gemeinden brauchen gleichermaßen starke Unternehmen und moderne Übernachtungsangebote für Geschäftsleute und Touristen. Unser ,Bürger-House‘ bietet beides in einem: Es ist ein Hotel für die Menschen und Unternehmen in der Region und zugleich ein Aushängeschild für die Kommune.“

Hotel-Konzept kooperiert mit lokalen Unternehmen

Die mit dem Digital Leader Award ausgezeichneten Koncept Hotels vereinen digitale Gästelösungen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards und passen sich behutsam und kooperativ lokalen Gegebenheiten an. „Unser Bürger-House am regionalen Standort ist ein lebendiger, attraktiver und produktiver Teil einer Stadt oder Gemeinde“, erklärt Stockburger. „Es ist uns wichtig, dass wir keine Konkurrenzsituation zu lokalen Unternehmen schaffen. So verzichten wir ganz bewusst auf ein Restaurant oder Café – dafür kooperieren wir mit lokalen gastronomischen Anbietern.“ Auch beim Bau ihrer Häuser legen die Koncept Hotels großen Wert auf lokale Partnerschaften und die Zusammenarbeit mit Handwerkern aus der Region. „An und von einem Bürger-House, sollen alle teilhaben und alle profitieren“, so Stockburger.

Koncept Hotels

Innovativ, fair, digital – Koncept Hotels bieten achtsamen Reisenden ein zeitgemäßes Hotelerlebnis. Seit der Gründung im Jahr 2017 profitieren Gäste von der Einfachheit und Angebotsvielfalt einer rundum digitalen Guest Journey. Von Geschäftsführer Martin Stockburger entwickelt, wurde diese bereits 2018 mit dem Digital Leader Award ausgezeichnet. Flankiert wird die digitale Hotel-Organisation von einem ausdrucksstarken Lifestyle-Erlebnis: Jedes Koncept Hotel bespielt ein eigenes Thema, das authentisch im Setting des urbanen Umfelds verankert ist. Neben Digitalisierung und Authentizität spielt für die junge Hotelgruppe Nachhaltigkeit eine herausragende Rolle. Unter dem Begriff „Fairesponsibility“ orientieren sich Koncept Hotels an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und haben bereits 2019 einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Gäste finden das beeindruckend andere Hotel-Konzept der Koncept Hotels an den Standorten Köln, Siegburg, Tübingen, Bern und Wien.

