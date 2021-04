Koncept Hotels neu bei max.PR: 100 Prozent digital, nachhaltig und authentisch

Die Seefelder PR-Agentur max.PR wächst weiter und übernimmt ab sofort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Koncept Hotels.

„100 Prozent digital, 100 Prozent nachhaltig, 100 Prozent authentisch. Koncept Hotels verfolgen einen kompromisslos zukunftsgewandten Kurs für mehr Innovation, Fairness und Individualität im Hotel“, so Inhaberin Sabine Dächert. Seit der Gründung im Jahr 2017 profitieren Gäste von der Einfachheit und Angebotsvielfalt einer rundum digitalen Guest Journey. Flankiert wird die voll digitale Hotel-Organisation von einem ausdrucksstarken Lifestyle-Erlebnis: Jedes Koncept Hotel widmet sich einem eigenen Thema, das authentisch im Setting des urbanen Umfelds verankert ist. Gäste finden das beeindruckend andere Hotel-Konzept der Koncept Hotels an den Standorten Köln, Wien, Bern und Siegburg. Drei weitere Hotels in Köln und Tübingen befinden sich im Aufbau.

Die Presseagentur max.PR mit Sitz im bayerischen Seefeld hat sich auf die Unterstützung von Unternehmen im Bereich des Tourismus, der Hotellerie, Gastronomie sowie deren Umfeld spezialisiert; im Kundenportfolio befinden sich aber auch Industriebetriebe. Zur Philosophie der Agentur gehört es, insbesondere auch kleineren Hotels und Unternehmen oder gastronomischen Betrieben einen praktikablen und preisgünstigen Zugang zu einer effektiven PR-Arbeit zu ermöglichen. „Bei den Koncept Hotels ist tatsächlich alles etwas anders – das Konzept, das Produkt und auch die Guest-Journey in ihrer Gänze“, findet PR-Agentur-Inhaberin Sabine Dächert. „Es gibt wohl nichts Spannenderes, als eine solche Hotelkette medial aufzubauen und Journalisten mit tollen Themen rund um eine zukunftsorientierte Idee zu versorgen. Dem blicke ich mit großer Erwartung entgegen.“ Und Martin Stockburger, Geschäftsführer Koncept Hotels ergänzt: „Es gilt jetzt, für den Re-Start unserer Branche gerüstet zu sein. Auch wenn wir bisher vergleichsweise gut durch den Lockdown gekommen sind: Ohne PR wird es auch in Zukunft nur schwer gehen. max.PR hat uns schnell mit Ideen, Erfahrung, Kontakten und auch persönlicher Sympathie als Partner überzeugt.“

Das Motto bei max.PR: Worte sind unsere Leidenschaft, ungewöhnliche Wege unsere Philosophie und der mediale Erfolg ist unser Ziel. Um dieses zu erreichen, arbeitet die Presseagentur max.PR nach dem Prinzip „Agieren, nicht reagieren“. Als inhabergeführte PR-Agentur mit einem kompakten und kompetenten Team ist max.PR ein verantwortungsvoller Partner für Medienerfolg. max.PR sieht sich als externe Abteilung, die immer nah am Geschehen ist und den Blick für das Besondere besitzt. Dabei geht max.PR selbst aktiv vor und entwickelt für Kunden PR-Ideen und -Konzepte.

