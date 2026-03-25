KondiMaster Co-Creation: Praxis-Wünsche für die nächste Timer-Generation gesucht. Mach mit!

Gemeinsam zum perfekten Workout: Wir entwickeln den KondiMaster weiter und setzen dabei voll auf dein Feedback. Sag uns, welche Funktionen und Intervalle du für die nächste Timergeneration brauchst.

Deining, 25. März 2026 – KondiMaster startet eine Feedback-Initiative zur Weiterentwicklung seiner Intervall-Timer: Trainer und Sportler teilen ihre Trainingsgewohnheiten, bevorzugten Intervallzeiten und gewünschten Funktionen, damit kommende Timer-Generationen noch gezielter auf reale Anforderungen im Training abgestimmt werden können.

KondiMaster richtet den Fokus auf den direkten Austausch mit Anwendern aus unterschiedlichen Sportarten – vom funktionellen Training bis zum Kampfsport. Ziel ist es, häufig genutzte Zeitformate und praxisnahe Zusatzfunktionen systematisch zu erfassen und in zukünftige Produktentwicklungen einfließen zu lassen. Die Initiative knüpft an das bestehende Sortiment an Intervall-Timern für HIIT, Tabata und Zirkeltraining sowie Box- und Kampfsport-Timern an, darunter Modelle aus den Serien PRO, MMA und RC.

Intervallzeiten aus dem Alltag: Was wirklich trainiert wird

Ob kurze Belastungsspitzen im HIIT, klar strukturierte Tabata-Intervalle oder wechselnde Stationen im Zirkeltraining: Timer sind im Trainingsalltag dann hilfreich, wenn sie mit wenigen Handgriffen genau die Abläufe abbilden, die tatsächlich genutzt werden. KondiMaster setzt deshalb auf Co-Creation: Trainingsrealität statt Annahmen.

Die Feedback-Initiative lädt Trainerinnen und Trainer, Athletinnen und Athleten sowie ambitionierte Freizeitsportler ein, konkrete Angaben zu teilen: Welche Intervalllängen kommen regelmäßig vor? Wie sehen Pausen- und Rundenlogiken aus? Welche Zeitformate werden im Wochenverlauf am häufigsten eingesetzt? Auch Hinweise zu Funktionswünschen sind Teil des Austauschs – immer mit Blick auf den praktischen Nutzen im Training.

„Wir wollen direkt aus der Praxis verstehen, welche Intervalle am häufigsten genutzt werden und welche Funktionen im Alltag wirklich helfen“, sagt Stefan Burger. „Dieses Feedback ist die Grundlage, um kommende Timer-Generationen passgenauer auszurichten.“

Vom HIIT bis Kampfsport: Feedback für robuste Timer „Made in Germany“

Die Initiative verbindet den Dialog mit Anwendern mit dem bestehenden KondiMaster-Portfolio. Im Bereich Fitness und Functional Training gehören Intervall-Timer für HIIT, Tabata und Zirkeltraining zum Sortiment. Für den Kampfsport bietet KondiMaster zudem Box- und Kampfsport-Timer an, etwa aus den Serien PRO, MMA und RC. Damit adressiert das Unternehmen unterschiedliche Trainingsumgebungen – von der lauten Trainingsfläche bis zur strukturierten Einheitenplanung im Studio oder Verein.

Ein zentraler Punkt bleibt dabei die Praxisorientierung der Geräte: KondiMaster unterstreicht, dass die Timer robust ausgelegt und in Deutschland gefertigt sind. In genau diesem Kontext soll das Community-Feedback helfen, die nächste Generation an Zeitmessgeräten noch näher an den tatsächlichen Anforderungen auszurichten – etwa wenn bestimmte Intervallkombinationen besonders häufig vorkommen oder sich bestimmte Abläufe wiederholen, die schneller abrufbar sein sollten.

„Trainer und Sportler kennen die Herausforderungen im Training am besten“, sagt Stefan Burger. „Wenn wir ihre Routinen und Wünsche kennen, können wir Produktentscheidungen nachvollziehbar an realen Abläufen ausrichten.“

KondiMaster versteht die Feedback-Initiative als offenen Austausch: Je konkreter die Angaben zu Intervallen, Trainingsformen und gewünschten Zusatzfunktionen ausfallen, desto besser lassen sich typische Einsatzszenarien in die Weiterentwicklung übertragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stefan Burger Technik

Herr Stefan Burger

Bahnhofstr. 2

92364 Deining

Deutschland

fon ..: +49 911 37432851

web ..: https://kondimaster.de/

email : stefan@kondimaster.de

KondiMaster ist eine Produktlinie von Stefan Burger Technik und entwickelt sowie fertigt robuste Zeitmessgeräte für den Sport. Zum Sortiment gehören Intervall-Timer für Trainingsformen wie HIIT, Tabata und Zirkeltraining sowie Timer für Box- und Kampfsport, darunter Modelle aus den Serien PRO, MMA und RC. Das Unternehmen produziert in Deutschland und richtet seine Produkte an Trainer, Sportler und Sporteinrichtungen aus, die auf klare Zeitstrukturen im Training angewiesen sind.

Pressekontakt:

Stefan Burger Technik

Herr Stefan Burger

Bahnhofstr. 2

92364 Deining

fon ..: +49 911 37432851

email : stefan@kondimaster.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Germanium Mining Corp. plant Flugvermessung über seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in Quebec