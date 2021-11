Konferenz für Faktoren der hochqualitativen Entwicklung des G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse

Auf der Konferenz ging es darum, wie durch Kooperation von Städten und Unternehmen Innovationen und Erfolge im Flussdelta Jangtse erzielt werden können, grade auch im digitalen Bereich.

Zusammenkommen auf der China International Import Expo (CIIE) zur Erstellung einer neuen Blaupause. Am 8. November wurden, ausgerichtet von dem Büro des gemeinsamen Treffens des G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse, die dritte Plenarsitzung der Arbeitsgruppe zur Förderung der Konstruktion des G60 S&T Tal der Innovationen und die Überbrückungskonferenz für Schlüsselfaktoren der hochqualitativen Entwicklung des G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse im Nationalen Versammlungs- und Ausstellungscenter (Shanghai) während der 4. CIIE durchgeführt.

– Die kooperative Entwicklung von Innovationen von neun Städten entfacht neuen Schwung

Auf der Ausstellung wurden der „G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse „14. Fünfjahresplan“ für die kooperative Entwicklung fortschrittlicher produzierender Industrien“ und die „G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse Aufbau eines S&T Tal der Innovationen mit internationalem Einfluss und einem Indikatorsystem für wichtige Innovationsquellen in China“ hintereinander veröffentlicht.

– Finanzwirtschaft befähigt S&T Innovation zum Start neuer Initiativen

Die Unterstützung aus der Finanzwirtschaft ist integraler Bestandteil von S&T Innovation. Der Start des Fonds für die Transformation wissenschaftlicher und technologischer Erfolge im G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse auf der Ausstellung ist eine weitere neue Initiative des Flussdelta Jangtse G60 Innovationskorridors für Wissenschaft und Technologie zur Finanzierung der Realwirtschaft und zur Förderung hochqualitativer Entwicklung.

– Grundriss für die Entwicklung von Innovationen, die Verbesserung von Stärken und den Umgang mit Schwächen

Als die Antriebskraft der industriellen Kette in Bezug auf die Erhöhung von Stärken und die Verbesserung von Schwächen stellen spezialisierte und neue Unternehmen in dem G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse eine wichtige Kraft dar. Auf dem Treffen wurde die G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse Kooperative Allianz spezialisierter neuer kleiner und mittelgroßer Unternehmen unter der Führung des Gemeinsamen Büros G60 etabliert, die 15. Industrieallianz des G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse.

Der „Bericht über die integrierte Entwicklung des industriellen Internets im G60 S&T Tal der Innovationen Flussdelta Jangtse“, der auf dem Treffen veröffentlicht wurde, machte den Vorschlag, dass die neun Städte bei großen industriellen Internetprojekten zusammenarbeiten und gemeinsam eine digitale Basis für den G60 Wissenschafts- und Technologiekorridor im Flussdelta Jangtse bauen, um ein neues Hochland für die digitale Transformation in Industrien mit Weltklasserang zu schaffen.

