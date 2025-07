Konstruktion mit Weitblick: Wie die HERING Gruppe Gesundheit strategisch verankert

Traditionsreiches Bauunternehmen aus Burbach-Holzhausen überzeugt mit nachhaltigem Gesundheitsmanagement und erhält Auszeichnung als „Gesunder Arbeitgeber“

Gesunde Mitarbeitende sind für die HERING Gruppe der Schlüssel zum Erfolg. Mit einem ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagement, das seit vielen Jahren kontinuierlich ausgebaut wird, fördert das Unternehmen gezielt das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit seiner Belegschaft. Für dieses Engagement wurde die HERING Gruppe nun als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

Das Gütesiegel vom Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen EUPD Research wird an Organisationen verliehen, die sich besonders verantwortungsvoll und wirkungsvoll für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden einsetzen. Für die HERING Gruppe ist dies eine Anerkennung für das konsequente Engagement, Gesundheit als integralen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern und so Leistungsfähigkeit sowie Motivation nachhaltig zu fördern.

„Gesunde Mitarbeitende sind das Fundament unseres Erfolgs“, betont Tanja Heidt, Betriebliche Gesundheitsmanagerin bei der HERING Gruppe. „Mit unserem ganzheitlichen Gesundheitsmanagement investieren wir gezielt in das Wohlbefinden, die Motivation und Leistungsfähigkeit unserer Teams und schaffen so die besten Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum. Die Auszeichnung als ,Gesunder Arbeitgeber‘ bestätigt, dass wir mit unserem Engagement auf dem richtigen Weg sind.“

Praxisnahe Maßnahmen wie ein Gesundheitsmobil für Screenings direkt auf der Baustelle und eine telefonische Hotline für psychische Gesundheit unterstreichen den ganzheitlichen Ansatz der HERING Gruppe.

Joshua Baaken, Director Social & ESG Operations bei EUPD Research, ergänzt: „Die HERING Gruppe überzeugt durch eine strategische Verankerung des Gesundheitsmanagements, die sich durch innovative Angebote und eine klare Fokussierung auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden auszeichnet. Diese nachhaltige Unternehmenskultur schafft eine Win-win-Situation für Mitarbeitende und Unternehmen gleichermaßen.“

Weitere Informationen zur Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ finden Sie hier.

Über die HERING Gruppe:

Die HERING Gruppe mit Hauptsitz in Burbach-Holzhausen (Südwestfalen) ist ein international agierendes Familienunternehmen mit über 130 Jahren Erfahrung. Mit rund 700 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisieren sie anspruchsvolle Bauprojekte im öffentlichen Raum – national wie international. Ihre Schwerpunkte liegen in der Umsetzung innovativer Lösungen für den Schienenverkehr, der Gestaltung moderner Architekturbetonfassaden und im Verkehrswegebau. Als Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln stehen für sie höchste Qualitätsstandards sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt im Mittelpunkt ihres Handelns. Neben dem Stammsitz in Burbach-Holzhausen unterhält HERING spezialisierte Standorte in Sabrodt, Frankfurt und Kitzingen sowie Vertriebsbüros in mehreren europäischen Ländern. Seit ihrer Gründung im Jahr 1892 wachsen sie stetig und nachhaltig – mit dem Ziel, die Zukunft des Bauens aktiv und nachhaltig mitzugestalten.

Über EUPD Research:

EUPD Research ist ein führendes Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsunternehmen im gesamten Nachhaltigkeitssektor und genießt seit über 24 Jahren national und global einen unangefochtenen Pionierstatus. In stetiger Zusammenarbeit mit Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Medien nimmt EUPD eine tragende Rolle bei der Initiierung und Etablierung gesellschaftsrelevanter Qualitätsmodelle und Initiativen im Kontext ESG ein. Im Bereich Social Sustainability und Corporate Health Management haben bereits tausende Unternehmen im deutschsprachigen Raum von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Consult und EUPD Cert profitiert. Grundlage aller Prozesse ist der kontinuierlich weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebot) und insgesamt über 25 Themencluster gliedert.

