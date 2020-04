Kontrolle über Gold – Kontrolle über die Welt

Wer die Kontrolle über Gold besitzt, habe die Kontrolle über Währungsbewertungen und damit die Kontrolle weltweit.

Da stellt sich sogleich die Frage, wieviel Gold eigentlich China besitzt. Ganz klar ist das nicht, aber die chinesische Zentralbank könnte laut Schätzungen etwa 20.000 Tonnen Gold halten. Dazu kommt das Gold der Einwohner, welches sich auf geschätzte 12.000 Tonnen beläuft. Sollte China seine US-Dollar zudem in Gold verwandeln und seine Währung damit unterstützen, dann könnte der Yuan stärker werden.

Und dies vielleicht gerade in einer Situation, in der sich die USA finanziell in einer nicht gerade glücklichen Lage befinden. Viele werden sagen, dass dies nicht im Interesse der Chinesen sein kann, da ja dann der Export über höhere Preise in den Destinationen teurer würde. Doch auf der anderen Seite könnte ein starker Yuan Investitionen in China anlocken. Peking hat ja schon begonnen die Wirtschaft auf mehr Inlandskonsum aufzubauen. Auch hier würde der stärkere Yuan helfen die Inflation zu drücken.

Verwerfungen auf den bisher gekannten Finanzmärkten würde dies auf jeden Fall geben. Profitieren könnten diejenigen, die rechtzeitig auf die einzig sichere Währung setzen: Gold. Wer neben einem Grundstock an physischem Material auch mit Hebel auf den Goldpreis setzen will, kann dies mit Aktien von fundamental guten Goldaktien. Beispiele sind Skeena Resources und Fiore Gold.

Bestens finanziert erschließt Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-isoenergy-und-skeena-resources/ – seine wichtigsten Goldprojekte Eskay Creek und Snip im Goldenen Dreieck in British Columbia. Beide Minen haben früher für eine reiche Gold- und Silberproduktion gesorgt.

Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-fiore-gold-rnc-minerals-corvus-gold-isoenergy-und-skeena-resources/ – freut sich über eine um 38 Prozent gegenüber dem ersten Quartal im zweiten Quartal erreichte Steigerung der Goldproduktion. Verantwortlich dafür ist die Pan-Goldmine in County, Nevada. Zum Portfolio gehört das nahegelegene Gold Rock Projekt und das Golden Eagle Projekt bei Washington.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -) und Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -).

