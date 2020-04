Korrketurmeldung: Mota beschafft 1,7$ Millionen im Rahmen einer Privatplatzierung

VANCOUVER, BC, KANADA (1. April 2020) – Mota Ventures Corp. (CSE: MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von 6.142.859 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,28 Dollar pro Einheit abgeschlossen hat und in deren Rahmen einen Bruttoerlös von bis zu 1.720.000 Dollar erzielt hat (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant), der innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zum Preis von 0,38 Dollar ausgeübt werden kann.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus dem Angebot zu verwenden, um die Entwicklung und Vermarktung von Produkten unter der Marke First Class CBD zu fördern und die laufende Betriebstätigkeit von Sativida zu unterstützen. Außerdem wird der Erlös für allgemeines Working Capital eingesetzt. In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen an bestimmte unabhängige Parteien, die die Durchführung des Angebots unterstützt haben, 178.215 Warrants begeben.

Es ist eine riesige Leistung für das Unternehmen, in dieser unsicheren Zeit auf dem Markt Kapital aufnehmen zu können. Damit wird das hohe Maß an Vertrauen unserer Investoren in das Unternehmen unter Beweis gestellt. Wir rechnen damit, dass sich eine zusätzliche Finanzausstattung von First Class CBD unmittelbar auf den Umsatz auswirken wird und uns positionieren sollte, die Erwartungen in diesem Jahr zu übertreffen. erklärte Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es als Gegenleistung für dem Unternehmen zuvor erbrachte Dienstleistungen ausstehende Schulden in Höhe von 283.500 Dollar gegenüber einem unabhängigen Gläubiger tilgen wird (die Schuldenregelung). Gemäß den Bedingungen der Schuldenregelung hat das Unternehmen 1.012.500 Einheiten zu einem angenommenen Preis von 0,28 Dollar pro Einheit zur Begleichung der Schulden begeben.

Alle im Rahmen des Angebots und der Schuldenregelung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

Mota Ventures ist bestrebt, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden. Sein Plan besteht darin, CBD in seinen lateinamerikanischen Betrieben anzubauen, zu qualitativ hochwertigen Mehrwertprodukten zu extrahieren sowie national und international zu vertreiben. Seine bestehenden Betriebe in Kolumbien umfassen ein 2,5 Hektar großes Gelände, das ganzjährig optimale Anbaubedingungen und Zugang zu allen erforderlichen Infrastrukturen bietet. Mota möchte durch die Übernahme der Marken Sativida und First Class CBD internationale Verkaufskanäle und ein Vertriebsnetz aufbauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen Vertriebskanälen direkt zum Kunden, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung, die vom Management erstellt wurde.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich des Abschlusses der Schuldenregelung; seiner Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden; seiner Pläne, Cannabis zu kultivieren und zu extrahieren, um CBD- und hochwertige CBD-Mehrwertprodukte in Lateinamerika für den Vertrieb im In- und Ausland herzustellen; und seiner Pläne, umsatzgenerierende CBD-Marken und Betriebe sowohl in Europa als auch in Nordamerika zu erwerben. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Informationen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemein oder spezifisch sein können und die die Möglichkeit eröffnen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen nicht als richtig erweisen, dass Annahmen möglicherweise nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören u.a. die Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als korrekt erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

