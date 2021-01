Kosten gesenkt, Bestände optimal verwaltet!

Logistik-Lösung von oneresource ag

Wil im Januar 2021 – Innovativ. Modern. Trendy. So wird oneresource ag gerne gesehen und findet mit ihren Logistik-Lösungen grossen Anklang. Diese Innovation von oneresource ag kommt der Nachfrage entgegen und der Markt wird dadurch nachhaltig beeinflusst. Die

Kunden erhalten damit die wichtigsten Instrumente zu Prozessen der Materialwirtschaft, Vertriebs- und Distributionslogistik, Service – und Instandhaltungsabläufen, Produktion und Fertigung, Lager. Alle Informationen über die Logistik-Lösungen von oneresource ag lesen Sie hier: https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-sap-solution-consulting/#1

Die Öffentlichkeit kennt oneresource ag als einen renommierten Dienstleistungsanbieter. Die bestmögliche Logistik-Lösung wurde vom Start weg intensiv genutzt. Das Interesse war gross. Mit der „Logistik-Lösung“ von oneresource ag sind die Prozesse jedes Kunden im Mittelpunkt. Ergänzend steht oneresource ag auch bei Fragen im Zusammenhang mit Aussenhandelsprozessen zur Verfügung. oneresource ag stärkt mit ihren Logistik-Lösungen seine Position und kann ihre Marktanteile weiter festigen. Zugleich öffnet sich oneresource ag neuen Kundenschichten. Mit der bestmögliche Logistik-Lösung erhalten die Kunden

Möglichkeit, ihre Kosten zu senken, Bestände optimal zu verwalten sowie Service-Leistungen auszubauen. Alle Informationen über die Lösungen von oneresource ag, welche die Kunden in ihrem Kernprozess einzigartig machen, lesen Sie hier:

https://oneresource.com/process-consulting/portfolio-sap-solution-consulting/#1

oneresource ag ist ein renommiertes Unternehmen und handelt nach dem Motto „Gemeinsam Stark“. Mit den angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt und grenzüberschreitende Lösungsansätze entwickelt.

Paolo Strever, der Geschäftsführer der oneresource ag sagte zu diesem Thema: „Ich freue mich, dass es gelungen ist ein so attraktives Serviceangebot auf den Markt zu bringen. Unsere Kunden werden davon nachhaltig profitieren. Wir sind stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

oneresource ag

Herr Paolo Strever

Zürcherstrasse 65

9500 Wil (SG)

Schweiz

fon ..: +41 71 950 55 55

web ..: https://oneresource.com

email : info@oneresource.com

oneresource ist führend in der Digitalisierung der Geschäftsmodelle und Transformation zu SAP S/4HANA. Zusammen mit ihren zukunftsorientierten und renommierten Kunden erarbeitet oneresource die erfolgreiche Transformationsstrategie und setzt diese mit einer transparenten Methodik um. Dabei stehen die Geschäftsprozesse des Kunden und der direkte Mehrwert immer im Zentrum der Überlegungen. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Wil (SG) ist in der ganzen Schweiz tätig und begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater bereits über 150 renommierte Kunden. Immer unter dem Motto ‚mehr als Sie erwarten…‘. Als strategischer Partner und „Value Added Reseller“ von SAP adressiert oneresource ganz gezielt den KMU-Markt in der Schweiz. oneresource spricht die gleiche Sprache wie ihre Kunden. Heute begeistern rund 40 Experten die Kunden von oneresource. Aus einer Hand deckt oneresource den gesamten Customer Lifecycle ab: Business Consulting, Solution Design, ERP Neueinführung, Optimierung einer bestehenden Lösung, Betrieb und Support.

