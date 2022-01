Kostenlose Computer Entsorgung und Abholung von IT, EDV, PC und Server

Sichere und umweltfreundliche IT, EDV, PC und Computer Entsorgung in München, Berlin, Hamburg, Kön, Bonn, Stuttgart, Hannover und Umgebung. Einfach und kostenlos.

Wir kümmern uns um eine umweltgerechte Computer, EDV und IT Entsorgung. Unsere kostenlose Computer Entsorgung von IT, EDV, PC und Server macht vielen Firmen das Leben extrem leichter!

Unsere IT und EDV Entsorgung hat viele Möglichkeiten zu bieten, um alte Geräte zu recyceln. Wir kümmern uns um die umweltfreundliche Computer, Server und PC Entsorgung in Bochum, Essen, Düsseldorf, Köln, Iserlohn, Frankfurt, Lüdenscheid, Berlin, Bremen, München, Hagen, Stuttgart, Brandenburg, Hannover, Dresden und anderen Städten. Deutschlandweit sind wir aktiv, um all unseren Kunden beim Recyceln zu helfen, denn auch uns liegt die Umwelt sehr am Herzen. Wir steuern der Flut an Elektroschrott entgegen. Der Service für die IT und EDV Entsorgung nutzt die mechanische Zerstörung von Datenträgern, wie auch das siebenfache Überschreiben von Daten, damit der Kunde sich keine Gedanken machen muss. Unser Fachbetrieb für die Datenzerstörung kennt sich mit dem Datenschutz aus, darauf können Sie sich verlassen. Wenn wir für Sie aktiv werden, halten wir uns an die Richtlinien der DSGVO. Wenn auch Sie der Umwelt Gutes wollen und den Computerschrott fachgerecht recyceln oder entsorgen lassen möchten, sollen Sie sich genau an uns wenden. Alte Computer, Server und Platinen werden getrennt und ebenfalls fachgerecht entsorgt. Sie werden sich natürlich auch wegen der Kosten Gedanken machen, dazu sei zu sagen, dass unsere IT und EDV Entsorgung für Sie absolut kostenlos ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „IT Service Jakubowski“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

IT-Service Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesenruine“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag