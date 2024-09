kostenlose Elektroschrottentsorgung in München ein – Für eine nachhaltige Zukunft und einen grüneren Planeten

Die ProCoReX GmbH, ein innovatives Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Entsorgung, freut sich, die Einführung eines kostenlosen Elektroschrottentsorgungsservices in München bekannt zu geben

In einer Zeit, in der der Anteil an Elektroschrott immer weiter wächst, bietet ProCoReX GmbH den Firmen und Unternehmen in München die Möglichkeit, ihre alten Elektrogeräte umweltfreundlich und kostenfrei zu entsorgen. Unser Service garantiert nicht nur eine ordnungsgemäße Entsorgung, sondern trägt auch aktiv zur Reduktion von Elektromüll bei, der oft falschen Entsorgungsmethoden zum Opfer fällt.

Umweltfreundlich handeln, Bäume pflanzen

Als Teil unseres Engagements für eine grüne Zukunft haben wir zudem eine Baum-Pflanz-Aktion ins Leben gerufen. Für jede erfolgreich durchgeführte Elektroschrottentsorgung wird ProCoReX GmbH einen Baum pflanzen. So verwandeln wir Elektroschrott direkt in Lebensraum für Pflanzen und Tiere und tragen zur Verbesserung unserer Luftqualität und Biodiversität bei. Unser Ziel ist es, mit dieser Initiative nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern auch das Bewusstsein der Menschen für die Bedeutung der Umwelt zu schärfen.

Vorteile für die Umwelt und die Gemeinschaft

Die Vorteile unserer kostenlosen Elektroschrottentsorgung sind vielfältig. Durch die richtige Entsorgung von Elektroaltgeräten schützen wir wertvolle Ressourcen, reduzieren den CO2-Ausstoß und verhindern, dass schädliche Substanzen in die Umwelt gelangen. Darüber hinaus stärken wir das Gemeinschaftsgefühl in München, indem wir alle Bürgerinnen und Bürger einladen, aktiv an der Umweltschutzbewegung teilzunehmen.

„Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber unserem Planeten liegen uns am Herzen. Mit der kostenlosen Elektroschrott Entsorgung in München setzen wir einen wichtigen Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Zukunft“, sagt Aleksander Jakubowski, Geschäftsführer der ProCoReX GmbH. „Gemeinsam können wir nicht nur unsere Stadt, sondern auch unsere Erde ein Stück grüner machen.“

Firmen, die von unserem Service profitieren möchten, können ab sofort einen Entsorgungstermin vereinbaren und dabei aktiv zur Aufforstung beitragen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website Bäume pflanzen.

ProCoReX GmbH – Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX GmbH

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-muenchen

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

