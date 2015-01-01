Kostenlose Google Ads Analyse: Standort, Keywords, Budget und Matchtypen prüfen

Sumasearch erweitert sein Analyseangebot: Neben SEO und KI-Sichtbarkeit jetzt auch kostenlose Google Ads Analyse mit Fokus auf Standort, Suchbegriffe, Budgetverteilung und Matchtypen.

Neu bei Sumasearch: Kostenlose Google Ads Analyse – inkl. Standort-Check, Suchbegriffe, Budget & Match-Typen

Wir erweitern unser kostenloses Analyse-Angebot: Ab sofort bekommst du bei Sumasearchneben der bekannten kostenlosen SEO Analyse und der GEO-Potenzialanalyse (KI/SEO)auch eine umfassende kostenlose Google Ads Analyse.

Warum wir das machen?

Ganz einfach: Viele Unternehmen investieren jeden Monat Geld in Google Ads – haben aber kaum Klarheit darüber, ob dieses Budget wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Es wirkt oft so, als würde „alles laufen“ – bis man tiefer reinschaut.

Und genau da setzen wir an.

Warum eine Google Ads Analyse überhaupt notwendig ist

In der Praxis sehen wir immer wieder die gleichen Probleme:

o Anzeigen laufen in falschen Regionen

o Budgets sind unsauber verteilt

o Keywords passen nicht zur Suchintention

o Anzeigen werden durch irrelevante Suchanfragen ausgelöst

o Match Types sind falsch kombiniert oder nicht sauber getrennt

Das Ergebnis: Budget wird verbrannt – ohne dass es jemand wirklich merkt.

Unsere Analyse bringt hier Klarheit. Schnell, strukturiert und ohne unnötigen Tool-Overkill.

Was wir konkret analysieren

Unsere kostenlose Google Ads Analyse fokussiert sich bewusst auf die Dinge, die wirklich Einfluss haben:

1. Standort & Umkreis (Geo-Targeting)

o Stimmen Einzugsgebiet und Auslieferung überein?

o Wird Budget außerhalb des realen Servicegebiets verbrannt?

o Ist der Radius sinnvoll gesetzt?

2. Suchanfragen (nicht nur Keywords!)

o Welche echten Suchbegriffe lösen Anzeigen aus?

o Wo entstehen Streuverluste?

o Welche Begriffe sollten ausgeschlossen werden?

3. Keyword-Optionen (Match Types)

o Weitgehend passend

o Passende Wortgruppe

o Genau passend

Wir bewerten nicht „gut oder schlecht“, sondern: Passt das Setup zu deinem Ziel (Leads, Umsatz, Skalierung)?

4. Budget & Verteilung

o Wird Budget sinnvoll eingesetzt?

o Gibt es Kampagnen, die zu viel / zu wenig Budget bekommen?

o Liegt das Problem wirklich am Budget – oder an der Struktur?

Was du am Ende bekommst

Kein 30-seitiges PDF mit Tool-Daten.

Sondern:

Ein klarer, kurzer Maßnahmenplan

o konkrete Quick Wins

o klare Priorisierung

o verständlich für Entscheider

o direkt umsetzbar

Beispiele:

o irrelevante Suchbegriffe ausschließen

o Einzugsgebiet anpassen

o Match Types neu strukturieren

o Budget sauber verteilen

Kostenlose SEO Analyse & GEO Analyse (KI/SEO)

Die Google Ads Analyse ergänzt unsere bestehenden kostenlosen Checks:

SEO Analyse

o Technik & Indexierung

o Content & Struktur

o erste Prioritäten (Quick Wins vs. Strategie)

GEO Analyse (KI / SEO)

o Sichtbarkeit in KI-Systemen (z. B. Chatbots)

o semantische Struktur & Inhalte

o Entity-Logik & Verständlichkeit

o Vorbereitung auf zukünftige Suchsysteme

Ziel: Nicht nur sichtbar sein – sondern auch verstanden werden

So bekommst du die kostenlose Analyse

Ganz unkompliziert:

o kurze Anfrage über Kontaktformular oder Mail

o Stichwort: „Google Ads Analyse“

o optional:

o Website-URL

o Standorte / Einzugsgebiet

o (wenn vorhanden) Ads-Zugriff oder Screenshots

Wir sagen dir ehrlich:

o wo sich Optimierung lohnt

o und wo Google Ads aktuell nicht dein bester Hebel ist

Über Sumasearch

Sumasearch ist eine SEM-Agentur mit Hauptsitz in Düsseldorf, spezialisiert auf:

o SEO

o Google Ads (SEA)

o E-Commerce

o Content Marketing

Was uns auszeichnet:

o direkter Zugang zum Gründer & CEO Sukri Jusuf

o über 20 Jahre Erfahrung im Online-Marketing

o Fokus auf messbare Ergebnisse statt Show

o strukturierte, datenbasierte Arbeitsweise

Wir arbeiten vor allem mit:

o mittelständischen Unternehmen

o etablierten Start-ups

o B2B und B2C

Kostenlose Voranalysen sind bei uns kein Marketing-Gag, sondern seit Jahren fester Bestandteil unserer Arbeitsweise.

Standorte im DACH-Raum – nah am Kunden, nicht nur online

Sumasearch ist nicht nur digital präsent, sondern auch physisch vor Ort.

Mit mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stellen wir sicher, dass wir unsere Kunden nicht nur remote, sondern auch persönlich betreuen können.

Denn: Jede Region hat eigene Märkte, eigene Suchverhalten und eigene Herausforderungen.

Genau deshalb setzen wir bewusst auf lokale Nähe kombiniert mit internationaler Erfahrung.

Unsere Standorte im Überblick

Düsseldorf (Hauptsitz, Deutschland)

Königsallee 27, 40212 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211-417 472 60

E-Mail: service@sumasearch.de

Neuss (Rheinland-Team)

Beratung nach Absprache

Münster

Geiststraße 68, 48151 Münster

Tel: 0800 998 988 7

E-Mail: service@sumasearch.de

Zürich (Schweiz)

Neuwiesstrasse 8, 8113 Boppelsen / Kanton Zürich

Tel: +41 43 534 18 05

E-Mail: service@sumasearch.ch

Wien (Österreich)

Seitenstettengasse 5, 1010 Wien

E-Mail: service@sumasearch.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

my webnet GmbH

Herr Sukri Jusuf

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 08009989987

web ..: https://www.sumasearch.de/agenturleistungen/seo-agentur/

email : service@sumasearch.de

Sumasearch ist eine auf B2B spezialisierte Online-Marketing Agentur mit Fokus auf SEO, Google Ads und datenbasierte Sichtbarkeitsstrategien. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Auffindbarkeit bei Google sowie in modernen KI-Systemen nachhaltig zu verbessern. Unsere Kunden bedienen sowohl B2B als auch B2C Zielgruppen und profitieren von strukturierten Strategien, die auf messbare Ergebnisse ausgerichtet sind. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Performance Marketing kombiniert Sumasearch klassische Suchmaschinenoptimierung mit neuen Ansätzen im Bereich KI-Sichtbarkeit und semantische Suchsysteme.

Pressekontakt:

my webnet GmbH

Herr Sukri JUSUF

Königsallee 27

40212 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211-417 472 60

email : service@sumasearch.de

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