Kostenlose Organisationsdiagnostik zeigt, wo ein Betrieb bei der Fehlzeiten-Kultur wirklich steht

do care!® stellt ein interaktives Online-Tool bereit, das HR- und BGM-Verantwortliche per Video durch sechs Themenfelder führt – und dabei bewusst keine Daten speichert.

Köln, im Juni 2026 – Während in der öffentlichen Debatte über Krankenstände vor allem über Druck, Kontrolle und „Blaumacher“ gesprochen wird, geht do care!® einen anderen Weg: Mit einer neuen, kostenlosen Online-Diagnostik können Personal- und BGM-Verantwortliche in Ruhe für sich klären, wo ihr Unternehmen beim Thema Fehlzeiten-Kultur gerade steht – und was ein sinnvoller nächster Schritt wäre.

Das Tool führt die Nutzerinnen und Nutzer per Video durch sechs Themenfelder. Während eines gut zwanzigminütigen Films beantworten sie parallel die passenden Fragen für ihre Organisation. Am Ende steht ein persönliches PDF mit einer Einschätzung und konkreten Reflexionsfragen, mit denen sich direkt weiterarbeiten lässt.

Bemerkenswert ist, was _nicht_ passiert: Es werden keine Daten gespeichert. Die gesamte Auswertung entsteht im Browser der Nutzerin, das Ergebnis landet allein in ihrem PDF – auf keinem Server, also komplett DSGVO-konform. Gerade für eine Zielgruppe, die beruflich mit Datenschutz zu tun hat, ist das ein bewusst gesetzter Vertrauensanker.

„Meiner Erfahrung nach beginnt jede Veränderung mit einer ehrlichen Standortbestimmung – und genau die wollte ich so niedrigschwellig wie möglich machen“, sagt Dr. Anne Katrin Matyssek, Diplom-Psychologin und Gründerin von do care!®. „Es wird dabei bewusst nichts gespeichert. Menschen, die im Personalbereich arbeiten, wissen ja, warum mir das wichtig ist: Sie sollen in Ruhe für sich schauen können, ohne dass irgendwo etwas hängen bleibt.“

Die Diagnostik richtet sich an HR- und BGM-Profis, die mit Führungskräften arbeiten, sowie an Unternehmen, die Fehlzeiten menschlich und wirtschaftlich zugleich betrachten wollen. Wer vor allem Quoten optimieren oder Druck erhöhen möchte, ist hier bewusst nicht die Zielgruppe.

Das Tool ist kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar unter fehlzeiten-diagnostik.do-care.de. Eine schnellere Selbsteinschätzung über das do care!®-Stufenmodell findet sich ergänzend unter www.do-care.de/fehlzeiten-kultur-check.

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Frau Anne Katrin Matyssek

Urbacher Weg 80c

51149 Köln

Deutschland

fon ..: 01717255193

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email : presse@do-care.de

Über do care!

Dr. Anne Katrin Matyssek ist Diplom-Psychologin und seit 1998 auf gesunde Führung und betriebliches Gesundheitsmanagement spezialisiert. Unter der Marke do care! entwickelt sie Konzepte, Seminare und digitale Produkte rund um das Positive Fehlzeiten-Management und hat bis heute über 300 Trainerinnen und Trainer ausgebildet. Ihr Leitsatz: Alle da, fit, motiviert!

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