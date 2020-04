Kostenloses Mini-Coaching als Psycho-Booster in der Krise

Kleiner Gesundheitskick für die Psyche? Die Diplom-Psychologin Tatjana Kippels sorgt in 15 Minuten für einen positiven Impuls in dieser schwierigen Zeit.

Die aktuelle Corona-Krise stellt auch psychisch eine große Herausforderung dar: Existenzängste, Kontaktsperren, Home-Office, Quarantäne…. Besonders Unternehmer und Selbstständige stehen enorm unter Druck. Hier ist schnelle und unkomplizierte Hilfe gefragt. Meist geht es dabei eher um wirtschaftliche Hilfen, dabei braucht es gerade jetzt auch eine stabile körperliche und mentale Gesundheit, um die hohe Belastung zu stemmen.

Mit kostenlosen Mini-Coachings via Skype und einer speziellen Blog-Reihe rund um Themen wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Tagesstruktur und Sinnfindung leistet Tatjana Kippels wichtige psychologische Unterstützung in der Krise. Damit auch – aber nicht nur – Unternehmer und Selbstständige gesund, zuversichtlich und produktiv durch die derzeitige Krise kommen. Mit psychologischem Know-How verständlich und pragmatisch auf den Punkt gebracht. Ungewöhnliche Illustrationen stupsen dabei eine weitere wichtige Ressource an: Humor.

Denn als waschechte Rheinländerin hat sie den auf jeden Fall. Außerdem steht die junge Unternehmerin und Mutter als Spross einer Familie Selbstständiger mit beiden Beinen fest auf dem Boden und packt mit klaren Worten und konkreten Tipps kräftig mit an in Sachen mentale Krisenbewältigung. Wissenschaftlich fundiert und trotzdem verständlich, nah dran an ihren Kunden und praktisch umsetzbar.

Über das Unternehmen: Die Düsseldorfer Diplom-Psychologin und Gesundheitsexpertin Tatjana Kippels begleitet mit Enhealth your business insbesondere Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte zu mehr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg. Im Rahmen von Coachings, Workshops und Vorträgen bietet sie individuelle Unterstützung zur Stärkung der Gesundheitskompetenz getreu dem Motto „Balance statt Burnout“.

