Krankheit als Schicksal oder Chance – Du hast die Wahl – Eine inspirierende Krankheitsgeschichte

Semra Mete beschreibt in „Krankheit als Schicksal oder Chance – Du hast die Wahl“ ihren persönlichen Weg zur Heilung von Neurodermitis und Schuppenflechte.

Manche Gesundheitsprobleme werden von Ärzten als unheilbar eingestuft und können laut ihnen nur mit Medikamenten gelindert – aber eben nicht geheilt – werden. Die Pharmaindustrie freut sich, die Betroffenen eher nicht. Auch der Autorin dieses Buches ging es nicht besser. Sie schildert hier ihre Erfahrungen mit Neurodermitis und Schuppenflechte und widmet sich einerseits der körperlichen Ebene, beschreibt aber auch, wie sie auf der Suche nach den Ursachen ihres Leidens in die tieferen Ebenen ihres Daseins geführt wird. Die Ärzte hatten sie als unheilbar eingestuft und sie ihrem Schicksal überlassen. Sie schafft es dennoch, in der gebrechlichsten Phase ihres Lebens an ihrer Gesundung festzuhalten und nicht aufzugeben.

Die Leser folgen in „Krankheit als Schicksal oder Chance – Du hast die Wahl“ der Geschichte von Semra Mete und erfahren, wie sie letzten Endes – parallel zu Entgiftungstherapien – den Weg zur radikalen Umstellung ihrer Ernährungs- und Trinkgewohnheiten (schwerpunktmäßig vegane Ernährung) gefunden hat. So gelingt es ihr nicht nur, körperlich wieder vollkommen gesund zu werden, sondern sie geht auch geistig gestärkt aus dieser leidvollen Lebensphase hervor. Ihrem Instinkt folgend teilt sie mit diesem Buch ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit Menschen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, um sie auf ihrem Heilungsweg zu bestärken.

„Krankheit als Schicksal oder Chance – Du hast die Wahl" von Semra Mete ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10079-4 zu bestellen.

