Krankheiten einfach wegatmen

Asthma, Stress, Infektionen, Erschöpfung, Burnout, Depression, Allergien, Panik-Attacken, Unruhe, Schlaflosigkeit, Schnarchen, Schlafapnoe, Konzentrationsprobleme und mehr einfach wegatmen?

Bereits Voltaire wusste es: „Ein Gutteil der Krankheiten kann einfach weggeamtet werden.“

Obwohl Alexander der GesundCoach in den vergangenen drei Jahren jeweils einen „Selbstheilung ist machbar“ Online-Kongress mit mehr als 100 Experten und selbstbetroffenenen Patienten veranstaltet hatte, ist er immer wieder sehr erstaunt, was noch alles möglich ist.

Egal ob körperliche, geistige oder seelische Beschwerden, unser Körper ist ein Wunder der Natur. Wir müssen nur wissen, wie wir dieses Wunder richtig nutzen.

Wir atmen von der Geburt bis zum Tode. Immer. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Und die meisten Menschen atmen falsch. Ich auch.

Wer wissen will, was durch Atmung alles für die Gesundheit gemacht werden kann und welche Möglichkeiten der Heilung es dadurch gibt, sollte sich ab Donnerstag, 10.03.2022 Zeit nehmen für diesen einzigartigen kostenfreien Online-Kongress.

„Der große Atemkongress“ Atmen = Leben – Besser Atmen = Besser Leben“

Es geht um Atmung, Atemwege, Atemwegserkrankungen, Lunge(nerkrankungen), etc. und Möglichkeiten der alternativen Therapien.

Die Teilnehmer erwarten Ärzte, Atemtherapeuten, Heilpraktiker, Sänger, selbstbetroffene Patienten uvm. mit diesen Themen:

welche Atemtechniken es gibt

wie Atmung als Immunbooster genutzt werden kann

wie durch Atmung stress reduziert und leicht Gelassenheit erreicht werden kann

was schädliche Auswirkungen auf Ihre Lungen hat

wie Selbstheilung durch Atmung unterstützt werden kann

welche Wildkräuter für Atemwege, Bronchien und Lungen genutzt werden können

wie Atmen kälte- und schmerzunempfindlicher machen kann

wie durch Atmung der Blutdruck gesenkt und etwas für die Herzgesundheit getan werden kann

wie der Sauerstofftransport verbessert werden kann

wie sich eine Patientin durch Atmen von Asthma heilte

was Atmen mit der Heilung von Brustkrebs zu tun hat

was Angst, Sorgen, Unsicherheit mit der Lunge machen

welche Auswirkungen Umweltgifte, Elektrosmog, W-Lan, Röntgenstrahlen, Chemotherapie, Radioaktivität auf die Lunge haben

und vieles mehr zu Atmung, Atemwegen, Atemwegserkrankungen, Lunge, etc.

Jetzt kostenfrei dabei sein. Hier geht es zur Anmeldung!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

Spanien

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Alexander der GesundCoach ist unter anderem Ergonomiecoach, Hyposecoach & SUPRA-Coach und hilft Menschen dabei gesünder, glücklicher und länger zu leben.

Pressekontakt:

Alexander der GesundCoach

Herr Sascha Heinzlmeier

La Rambla 13-1

07003 Palma de Mallorca

fon ..: 004982160080770

web ..: http://www.gesundcoach.tv

email : presse@gesundcoach.tv

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Asante Gold gibt Änderungen im Management bekannt