Kratzbürsten in der Pubertät: Weil ich es nicht will

Als die Großmutter zu Besuch kommt, ist sie erstaunt darüber, wie groß ihre beiden Enkelinnen Susanne und Lena schon geworden sind. Immerhin hat sie sie eine ganz Weile nicht gesehen.

Langenargen. Doch nicht nur die Größe hat sich verändert, sondern auch das Verhalten der Mädchen: Susanne uns Lena sind aufmüpfig geworden. Nun, Eltern mit Kindern im Pubertätsalter wundert es nicht, dass sich mit ca. 10 Jahren die lieben Kleinen zu wahren Kratzbürsten entwickeln und das Leben mit ihnen nicht immer einfach ist. Die Oma der beiden aber ärgert das Verhalten, da sie ja nur für ein paar Tage während der Abwesenheit der Eltern auf die Kinder aufpassen soll. Aber egal, worum sie bitte, sie erhält von den beiden Mädchen immer nur die Antwort: „Weil ich es nicht will!“.

„So kann Familienleben nicht funktionieren“, denkt sich die alte Dame und dreht den Spieß einmal um. Die Reaktion der Kinder ist bezeichnend.

M. Murat Gözübüyük wurde 1948 geboren und lebt heute als pensionierte Zahnarzt in der Türkei, nachdem er viele Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hat. Die Bilder des Hobbymalers wurden bereits in mehreren Ausstellungen präsentiert. Als Maler schreibt und illustriert er sehr gerne Kinderbücher. „Weil ich es nicht will!“ ist bereits das fünfte Buch des Autors, das in Papierfresserchens MTM-Verlag erscheint. M. Murat Gözübüyük hat die Zeit der Corona-Quarantäne genutzt, um es zu schreiben und zu zeichnen. In dieser Zeit ist zudem ein weiteres Buch entstanden, das im Spätsommer 2021 erscheint.

Bibliografische Angaben:

ISBN: 978-3-96074-444-3,

M. Murat Gözübüyük,

Hardcover-Bilderbuch,

32 Seiten, farbig illustriert

Papierfresserchens MTM-Verlag

Die Bücher können über den Verlag, den gut sortierten Buchhandel und natürlich über Amazon bestellt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Auf neuestem Stand