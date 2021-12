Kredit für alleinstehende Rentner und Senioren – Tel. 0421-83673100

Wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin verstorben ist, Sie möglicherwiese eine Scheidung hinter sich hatten oder aus eigener Entscheidung allein durch Leben gehen, kann die finanzielle Situation im Alter heikel aussehen. Haben Sie in Ihrem Arbeitsleben nur wenig in die Rentenversicherung eingezahlt, fallen Ihre Altersbezüge entsprechend mau aus.

Ich bin Jens Schmidt (53), Allianz Kredit-Experte und bundesweit Ihr Ansprechpartner für das BestAger Darlehen.

Auch viele ehemals Selbständige erleben ihr blaues Wunder, wenn die ersten Rentenzahlungen da sind. Wer im Erwerbsleben auf die falschen Anlageformen gesetzt hat oder aufgrund einer Notlage die privaten Altersrücklagen aufbrauchen musste, ist oft arm dran.

Prinzipiell wäre es meine Empfehlung eher nicht, Ihnen zu empfehlen, ein Darlehen aufzunehmen und sich damit Ihren Lebensabend zu versüßen. Doch dank der neuen BestAger Finanzierung der Allianz, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, weiche ich von meinem Prinzip ab. Um das zu erklären, muss ich das erste Schmankerl vorweg nehmen: Das BestAger Darlehen brauchen Sie als über 60-jährige(r) zu Ihren Lebzeiten nicht zurückzahlen.

Das ist nicht die einzige gute Nachricht, die ich mit diesem Darlehen verbinde. Die Allianz Lebensversicherungs AG als größtes Versicherungsunternehmen in Europa hat diese neue Darlehensform Anfang 2020 als Testprodukt eingeführt. Ich will bescheiden bleiben, als selbständiger Darlehensvermittler habe ich davon in den ersten zwei Jahren nach Produkteinführung deutschlandweit die meisten Darlehen an die Allianz vermittelt. Das hat einen guten Grund: Als das Darlehen als Testprodukt eingeführt wurde, war ich sofort Feuer und Flamme. Jetzt, rund zwei Jahre später, blicke ich nicht ohne Stolz auf eine dreistellige Anzahl erfolgreich vermittelter BestAger Darlehen zurück. Von diesem Erfahrungsschatz können auch Sie als neuer BestAger Kunde profitieren – aber der Reihe nach…

Viele Banken und Sparkassen sperren sich überwiegend, wenn Sie ab Mitte 50 nach einem langfristigen Darlehen fragen und Ihre Immobilie als Sicherheit anbieten. Vielleicht können Sie einen kleineren Engpass mit einem Konsumentendarlehen überbrücken, viel mehr als ein paar tausend Euro im Maximum sind nur selten drin. Die Allianz geht mit dem BestAger Darlehen neue Wege. Was Sie davon haben? Sie können das Darlehen erhalten, wenn Sie einige wenige Voraussetzungen erfüllen. Im wesentlichen sind das folgende:

– Das BestAger Darlehen ist nur für Menschen ab 60 (bei Verheirateten genügt es, wenn ein Ehepartner mindestens 60 ist).

– Sie müssen Eigentümer einer selbst bewohnten Immobilie sein.

– Ihre Immobilie darf höchstens zu 10% des Immobilienwertes fremdbelastet sein. Falls es eine Fremdbank gibt, muss diese bereit sein, kurzfristig abgelöst zu werden.

– Als Alleinstehende(r) müssen mindestens 1.000 EUR Rente auf Ihrem Konto eingehen. Sind es nicht ganz 1.000 EUR, melden Sie sich trotzdem. Mieteingänge oder andere nachhaltige Zahlungseingänge könnten einen geringeren Renteneingang kompensieren.

– Ihre Bonität muss positiv sein, der Kapitaldienst für das BestAger Darlehen nachweislich gegeben sein. Im Klartext bedeutet dies: Wenn Sie den Darlehensantrag stellen, führt der Kreditgeber eine Bonitätsabfrage unter anderem bei der SCHUFA sowie bei CRIF-Bürgel durch. Hier muss die Kreditwürdigkeitsampel auf grün stehen.

Viel mehr Hürden gibt es derzeit nicht. Für viele Antragsteller ist es nicht leicht, alle Voraussetzungen zu erfüllen. Wenn obige Punkte für Sie in Ordnung gehen, herzlichen Glückwunsch: Dann kommen Sie grundsätzlich für das BestAger Darlehen als Darlehenskunde in Frage. Das BestAger Darlehen passt für Sie, wenn Sie sich für Ihren Lebensabend eine finanzielle Reserve sichern wollen. Es passt nicht, wenn Ihnen derzeit das Wasser bis zum Hals steht. Ich sage das so offen, weil dieses besondere Kreditangebot nicht dafür geschaffen wurde, ein Kreditengagement bei mehreren Fremdbanken umzuschulden, um nun endlich tilgungsfrei zu werden.

Ja, es ist möglich, eine aktuelle Hypothekenbelastung abzulösen. Sie selbst müssen sich dafür auch gar nicht groß strecken. Klären Sie mit Ihrer Hausbank ab, ob diese einverstanden ist, wenn Sie das laufende Darlehen in Kürze ablösen – und gegebenfalls, ob und in welcher Höhe man Ihnen dort eine Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung stellen will. Grundsätzlich kann Ihre Hausbank auch auf Einhaltung des mit ihr bestehenden Vertrages pochen. Dann wird’s nichts mit dem BestAger Darlehen, so lange Ihre Bank die Grundpfandrechte nicht frei gibt bzw. bereit ist, diese löschen zu lassen.

„Löschungsbewilligung“ heißt Ihre Eintrittskarte zum BestAger Darlehen, ein Dokument, dass Banken immer dann erstellen, wenn alte Grundpfandrechte aus dem Grundbuch gelöscht werden können. Eine Bedingung des BestAger Darlehen ist die Eintragung einer erstrangigen Grundschuld zu Gunsten des Darlehensgebers Allianz, alte Grundschulden sollten zeitgleich gelöscht werden. Den Weg dafür müssen Sie als Darlehensnehmer frei machen.

Die Darlehensablösung selbst geht dann ohne Ihr weiteres Zutun. Die Allianz schreibt Ihre Hausbank an und löst Ihr laufendes Darlehen mit den Kreditmitteln aus Ihrer BestAger Finanzierung ab. Zack, fertig, erledigt. Den Rest aus dem BestAger Darlehen erhalten Sie auf Ihr Konto und können damit frei schalten und walten. Dann kann Ihr Freudenfest losgehen, denn mit dem BestAger Darlehen genießen Sie tatsächlich viele Vorteile.

Wie oben bereits erwähnt: Der Kreditgeber (die Allianz…) erwartet von Ihnen nicht, dass Sie das Darlehen zu Lebzeiten zurückzahlen. Sie brauchen es nicht, könnte aber. Bei einer tilgungsfreien Rückzahlung zahlen Sie also mit Ihrer monatlichen Darlehensrate nur die günstigen Zinsen. Der geschuldete Kreditbetrag bleibt offen. Zurückgezahlt wird das Darlehen durch den Verkauf der Immobilie oder durch Ihre Erben. Vererbt wird dann nicht nur die Immobilie, sondern auch die Darlehensverpflichtung. Aber keine Angst: Auch Ihre Erben können das Darlehen zu gleichen Konditionen fortführen, die Sie vereinbart haben.

Für Ihr BestAger Darlehen fallen außer der monatlichen Darlehensrate keine weiteren Kosten und Gebühren an. Sollten Sie die BestAger Finanzierung mit anderen Finanzmodellen, zum Beispiel dem Teilverkauf, vergleichen, fällt Ihnen vermutlich auf, was Ihnen Teilverkaufsmodelle oft nicht bieten: Sie genießen bei unserem Darlehensangebot eine langfristige Zinsbindung, das bedeutet für Sie, Ihre Kreditrate ändert sich 25 Jahre lang nicht. Wenn Sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie die Rate sogar auf bis zu 40 Jahre festzurren. Ohne Wenn und Aber.

Für Ihr BestAger Darlehen gibt es keine Altersmaximierung. Sie sind kurz vor oder sogar über 80 Jahre alt? Kein Problem. Zum Abschluss werden keine Gesundheitsfragen gestellt. Sie müssen lediglich 60 Jahre oder älter sein. Wie viel älter, ist für den Darlehensabschluss nicht relevant.

Beim BestAger Darlehen bleiben Sie alleiniger Eigentümer Ihres Hauses oder Ihrer Eigentumswohnung. Sie übertragen der Allianz kein Eigentum, weder teilweise noch vollständig. Nur Sie allein bestimmen, ob und wann Sie Ihre Immobilie verkaufen. Wenn Sie alleinstehend sind, tangiert Sie der folgende Vorteil eher weniger. Bei Verheirateten kann das Darlehen entschädigungslos (also ohne Berechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung) zurückgezahlt werden. Ein sehr faires Entgegenkommen des Darlehensgebers!

Sie dürfen das Darlehen für beliebige Zwecke einsetzen. Ein Nachweis über die Verwendung des Darlehensbetrages wird nicht verlangt. Lediglich die Anlage in Finanzprodukte der Allianz ist nicht gestattet. Die Auszahlung des Darlehens können Sie 12 Monate nach Darlehensgewährung in die Zukunft verschieben. Innerhalb eines Jahres müssen Sie das Darlehen abgerufen haben, erst danach wird ein Bereitstellungszins berechnet. Ist das Darlehen im Januar genehmigt, können Sie den ersten Teilbetrag sofort abrufen, den nächsten im Sommer und den Rest, wenn Sie so wollen, erst im Dezember. Die Zinsberechnung erfolgt immer nur auf den in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Sie sichern sich also die günstigen Zinskonditionen von heute, frieren diese langfristig ein und zahlen erst, wenn Sie das Geld in Anspruch nehmen.

Sie können das Darlehen 10 Jahre nach Vollauszahlung mit der Frist von 6 Monaten jederzeit kündigen. Ohne weitere Kosten, ohne Angabe von Gründen. Das steht auch so im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 489) und gilt für jedes Hypothekendarlehen, also auch für das BestAger Darlehen. Ach ja, vielleicht auch wichtig für Sie zu wissen: Wenn Sie das BestAger Darlehen hier beantragen, erhalte ich dafür von der Allianz eine Vermittlungsprovision. Von der Allianz, nicht von Ihnen. Für Sie entstehen außer der monatlichen Darlehensrate keine weiteren Kosten.

Nehmen Sie jetzt Kontakt mir mir auf für Ihr kostenloses und persönliches Darlehensangebot. Ich bin gerne Ihr Ansprechpartner für Ihre Kreditanfrage aus ganz Deutschland. Für Ihren Darlehensantrag haben Sie in der Regel nur „einen Schuss“. Ich habe eine 3-stellige Anzahl an BestAger Darlehen erfolgreich vermittelt! Ihr Vorteil: Sie greifen auf meinen Erfahrungsschatz zurück. Mein Team und ich arbeiten flott, das Darlehen beantragen Sie bequem von Zuhause per Post.

Jens Schmidt, Kredit-Experte der Allianz

Tel. 0421-83673100

Webseite Darlehen im Alter (mit vielen Informationen)

E-Mai: jens.schmidt@allianz.de

