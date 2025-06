Kreuzfahrt: plantours bringt 2026 neue Themenreisen auf den Fluss

Konzerte, Yoga, Karneval – plantours bringt in der Saison 2026 das bislang größte Angebot an Themenreisen auf den Fluss.

Der Hamburger Kreuzfahrt-Veranstalter plantours legt in der Saison 2026 mit sechs Schiffen zu 176 Flusskreuzfahrten ab. Das neue Angebot an Themen- und Event-Reisen ist das bisher größte bei plantours: Die Bandbreite reicht von Flusskreuzfahrten zu Konzerten des Star-Geigers André Rieu in seiner belgischen Heimat Maastricht, über Comedy- oder Gesundheits-Kreuzfahrten mit Yoga-Angeboten bis zu Auftritten an Bord der Kölner Karneval-Stars Bernd Stelter und „Bläck Fööss“.

„Wir reagieren mit dieser breiten Auswahl von Themen-Flusskreuzfahrten auf die gestiegene Nachfrage und können in der Flusskreuzfahrt-Saison 2026 damit wohl nahezu jeden Geschmack unserer Gäste treffen“, sagt Oliver Steuber, Geschäftsführer von plantours.

Unterwegs sind die sechs Schiffe des Hamburger Veranstalters, darunter der moderne Neubau »Lady Diletta«, auf den europäischen Flüssen Rhein, Donau, Mosel und Main, aber auch auf den weniger von Flusskreuzfahrtschiffen befahrenen Wasserwegen Elbe-Havel- oder Main-Donau-Kanal.

Frisch modernisiert präsentieren sich die beiden Flusskreuzfahrtschiffe »Rousse Prestige« und »Elegant Lady«: Sie sind für Reisen auf der Donau, dem Rhein, der Mosel bis zur Saarschleife oder in den Niederlanden auf der Schelde und dem Markermeer im Einsatz.

Für exotische Flusskreuzfahrten auf dem Mekong setzt plantours das 5-Sterne-Schiff »La Marguerite« ein. Mit Platz für nur 75 Passagiere werden die Reisen zu einem besonders exklusiven Erlebnis.

Die Reisen des neuen Flusskreuzfahrt-Programms 2026 sind ab sofort buchbar. Bis Ende November gewährt plantours attraktive Frühbucher-Vorteile.

Reisebeispiel Fluss-Kreuzfahrt mit »Lady Diletta«, „Kölscher Karneval an Bord“ – mit Bernd Stelter und den „Paveier“: An/ab Köln mit Station in Königswinter, Koblenz und Linz am Rhein und Koblenz, vier Tage, vom 5. bis 8. November 2026 inklusive Verpflegung, ab 599 Euro.

Weitere Informationen: www.plantours-kreuzfahrten.de

plantours zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Hamburger Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

