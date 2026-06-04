  • Kriegstöchter: Wie das Schweigen ihrer Mütter eine Generation Frauen bis heute prägt

    Im neuen Fachartikel erklärt Dr. Claudia Editha Richter, woran Kriegstöchter sich erkennen.
    Und warum das stille Erbe ihrer Mütter kein Defekt ist, sondern Treue.

    BildNeuer Fachartikel · Sensibles Trauma-Coaching

    Kriegstöchter: Wie das Schweigen ihrer Mütter eine Generation Frauen bis heute prägt
    Trauma-Expertin Dr. Claudia Editha Richter über das Erbe, das niemand benannt hat

    Nordfriesland, 4. Juni 2026 – Mit ihrem neuen Fachartikel „Kriegstöchter: Wie das Schweigen
    unserer Mütter uns geprägt hat“ rückt Trauma-Coach Dr. Claudia Editha Richter eine
    Generation in den Fokus, die zwischen 1945 und 1965 geboren wurde und das Schweigen ihrer
    Mütter und Großmütter bis heute trägt. Der Beitrag erscheint am 2. Juni 2026 auf
    sensibles-trauma-coaching.de und ist die erste klare Einordnung des Themas im aktuellen
    Coaching-Diskurs.

    Ein Erbe, das niemand benannt hat

    Kriegstöchter haben den Krieg nicht selbst erlebt. Trotzdem tragen viele von ihnen seine
    Spuren: übergroße Pflichterfüllung, Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zu spüren,
    Schuldgefühle ohne erkennbaren Grund, ein eigentümliches Verhältnis zu Vorräten und
    Sicherheit, hohe Sensitivität für unausgesprochene Stimmungen. Diese Muster, so Richter,
    sind keine individuellen Defekte, sondern Treue. Eine Treue zum nicht erzählten Erbe der
    Mutter.

    Warum sich das oft erst jetzt zeigt

    Viele Kriegstöchter erkennen ihr Erbe erst, wenn die äußeren Strukturen wegfallen: Kinder
    sind aus dem Haus, die berufliche Rolle wird leiser, oft auch der Tod der Mutter. Genau
    in dieser Phase, meist ab Mitte 50, beginnt eine zweite Auseinandersetzung. Mit der eigenen
    Geschichte. Mit dem, was nie gesagt wurde. Mit der Frage, was zu einem selbst gehört und
    was übernommen ist.

    „Du bist nicht deine Mutter. Du bist auch nicht ihr Schweigen“, sagt Dr. Claudia Editha
    Richter, Trauma-Coach und Autorin. „Du bist die, die das Schweigen brechen darf, ohne sie
    zu verraten. Das ist deine Aufgabe. Und es ist deine Freiheit.“ Mit ihren 67 Jahren spricht
    Richter selbst als Kriegstochter, Jahrgang 1957, deren Mutter den Krieg ab Geburt 1925
    erlebt hat. Ihr Artikel verbindet eigene Biografie mit konkreten Schritten für Frauen, die
    sich in den beschriebenen Mustern wiedererkennen.

    Über die Autorin

    Dr. Claudia Editha Richter, Jahrgang 1957, promovierte mit 60 Jahren und arbeitet als
    Trauma-Coach, Speakerin und Autorin. Ihr Fokus liegt auf der körperlich-geistig-seelischen
    Balance von Frauen in der Lebensmitte. Mit ihrer Methode „Herz, Hand & Hirn“ begleitet sie
    Frauen mit Trauma-Erfahrung in einen selbstbestimmten Alltag. Ihr aktuelles Buch „Der Sturm
    wird stärker“ ist im yessyess Verlag erschienen. Mehr unter sensibles-trauma-coaching.de
    und dr-claudia-editha-richter.de.

    Bezugsquellen und Kontakt

    Der vollständige Artikel ist kostenfrei verfügbar unter:
    https://sensibles-trauma-coaching.de/blog/kriegstoechter-schweigen-der-muetter.html

    Begleitend zum Artikel bietet Dr. Richter ein kostenfreies Materialpaket „Freiheit“ sowie
    ein 1:1-Coaching „Herz, Hand & Hirn“ an.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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    Frau Manuela Plaisier
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