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Kriegstöchter: Wie das Schweigen ihrer Mütter eine Generation Frauen bis heute prägt
Im neuen Fachartikel erklärt Dr. Claudia Editha Richter, woran Kriegstöchter sich erkennen.
Und warum das stille Erbe ihrer Mütter kein Defekt ist, sondern Treue.
Neuer Fachartikel · Sensibles Trauma-Coaching
Kriegstöchter: Wie das Schweigen ihrer Mütter eine Generation Frauen bis heute prägt
Trauma-Expertin Dr. Claudia Editha Richter über das Erbe, das niemand benannt hat
Nordfriesland, 4. Juni 2026 – Mit ihrem neuen Fachartikel „Kriegstöchter: Wie das Schweigen
unserer Mütter uns geprägt hat“ rückt Trauma-Coach Dr. Claudia Editha Richter eine
Generation in den Fokus, die zwischen 1945 und 1965 geboren wurde und das Schweigen ihrer
Mütter und Großmütter bis heute trägt. Der Beitrag erscheint am 2. Juni 2026 auf
sensibles-trauma-coaching.de und ist die erste klare Einordnung des Themas im aktuellen
Coaching-Diskurs.
Ein Erbe, das niemand benannt hat
Kriegstöchter haben den Krieg nicht selbst erlebt. Trotzdem tragen viele von ihnen seine
Spuren: übergroße Pflichterfüllung, Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zu spüren,
Schuldgefühle ohne erkennbaren Grund, ein eigentümliches Verhältnis zu Vorräten und
Sicherheit, hohe Sensitivität für unausgesprochene Stimmungen. Diese Muster, so Richter,
sind keine individuellen Defekte, sondern Treue. Eine Treue zum nicht erzählten Erbe der
Mutter.
Warum sich das oft erst jetzt zeigt
Viele Kriegstöchter erkennen ihr Erbe erst, wenn die äußeren Strukturen wegfallen: Kinder
sind aus dem Haus, die berufliche Rolle wird leiser, oft auch der Tod der Mutter. Genau
in dieser Phase, meist ab Mitte 50, beginnt eine zweite Auseinandersetzung. Mit der eigenen
Geschichte. Mit dem, was nie gesagt wurde. Mit der Frage, was zu einem selbst gehört und
was übernommen ist.
„Du bist nicht deine Mutter. Du bist auch nicht ihr Schweigen“, sagt Dr. Claudia Editha
Richter, Trauma-Coach und Autorin. „Du bist die, die das Schweigen brechen darf, ohne sie
zu verraten. Das ist deine Aufgabe. Und es ist deine Freiheit.“ Mit ihren 67 Jahren spricht
Richter selbst als Kriegstochter, Jahrgang 1957, deren Mutter den Krieg ab Geburt 1925
erlebt hat. Ihr Artikel verbindet eigene Biografie mit konkreten Schritten für Frauen, die
sich in den beschriebenen Mustern wiedererkennen.
Über die Autorin
Dr. Claudia Editha Richter, Jahrgang 1957, promovierte mit 60 Jahren und arbeitet als
Trauma-Coach, Speakerin und Autorin. Ihr Fokus liegt auf der körperlich-geistig-seelischen
Balance von Frauen in der Lebensmitte. Mit ihrer Methode „Herz, Hand & Hirn“ begleitet sie
Frauen mit Trauma-Erfahrung in einen selbstbestimmten Alltag. Ihr aktuelles Buch „Der Sturm
wird stärker“ ist im yessyess Verlag erschienen. Mehr unter sensibles-trauma-coaching.de
und dr-claudia-editha-richter.de.
Bezugsquellen und Kontakt
Der vollständige Artikel ist kostenfrei verfügbar unter:
https://sensibles-trauma-coaching.de/blog/kriegstoechter-schweigen-der-muetter.html
Begleitend zum Artikel bietet Dr. Richter ein kostenfreies Materialpaket „Freiheit“ sowie
ein 1:1-Coaching „Herz, Hand & Hirn“ an.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
twenty seconds
Frau Manuela Plaisier
Holterfehner Str. 50
26842 Ostrhauderfehn
Deutschland
fon ..: 049528909067
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email : mp@twentyseconds.de
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