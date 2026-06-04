Kriegstöchter: Wie das Schweigen ihrer Mütter eine Generation Frauen bis heute prägt

Im neuen Fachartikel erklärt Dr. Claudia Editha Richter, woran Kriegstöchter sich erkennen.

Und warum das stille Erbe ihrer Mütter kein Defekt ist, sondern Treue.

Neuer Fachartikel · Sensibles Trauma-Coaching

Kriegstöchter: Wie das Schweigen ihrer Mütter eine Generation Frauen bis heute prägt

Trauma-Expertin Dr. Claudia Editha Richter über das Erbe, das niemand benannt hat

Nordfriesland, 4. Juni 2026 – Mit ihrem neuen Fachartikel „Kriegstöchter: Wie das Schweigen

unserer Mütter uns geprägt hat“ rückt Trauma-Coach Dr. Claudia Editha Richter eine

Generation in den Fokus, die zwischen 1945 und 1965 geboren wurde und das Schweigen ihrer

Mütter und Großmütter bis heute trägt. Der Beitrag erscheint am 2. Juni 2026 auf

sensibles-trauma-coaching.de und ist die erste klare Einordnung des Themas im aktuellen

Coaching-Diskurs.

Ein Erbe, das niemand benannt hat

Kriegstöchter haben den Krieg nicht selbst erlebt. Trotzdem tragen viele von ihnen seine

Spuren: übergroße Pflichterfüllung, Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zu spüren,

Schuldgefühle ohne erkennbaren Grund, ein eigentümliches Verhältnis zu Vorräten und

Sicherheit, hohe Sensitivität für unausgesprochene Stimmungen. Diese Muster, so Richter,

sind keine individuellen Defekte, sondern Treue. Eine Treue zum nicht erzählten Erbe der

Mutter.

Warum sich das oft erst jetzt zeigt

Viele Kriegstöchter erkennen ihr Erbe erst, wenn die äußeren Strukturen wegfallen: Kinder

sind aus dem Haus, die berufliche Rolle wird leiser, oft auch der Tod der Mutter. Genau

in dieser Phase, meist ab Mitte 50, beginnt eine zweite Auseinandersetzung. Mit der eigenen

Geschichte. Mit dem, was nie gesagt wurde. Mit der Frage, was zu einem selbst gehört und

was übernommen ist.

„Du bist nicht deine Mutter. Du bist auch nicht ihr Schweigen“, sagt Dr. Claudia Editha

Richter, Trauma-Coach und Autorin. „Du bist die, die das Schweigen brechen darf, ohne sie

zu verraten. Das ist deine Aufgabe. Und es ist deine Freiheit.“ Mit ihren 67 Jahren spricht

Richter selbst als Kriegstochter, Jahrgang 1957, deren Mutter den Krieg ab Geburt 1925

erlebt hat. Ihr Artikel verbindet eigene Biografie mit konkreten Schritten für Frauen, die

sich in den beschriebenen Mustern wiedererkennen.

Über die Autorin

Dr. Claudia Editha Richter, Jahrgang 1957, promovierte mit 60 Jahren und arbeitet als

Trauma-Coach, Speakerin und Autorin. Ihr Fokus liegt auf der körperlich-geistig-seelischen

Balance von Frauen in der Lebensmitte. Mit ihrer Methode „Herz, Hand & Hirn“ begleitet sie

Frauen mit Trauma-Erfahrung in einen selbstbestimmten Alltag. Ihr aktuelles Buch „Der Sturm

wird stärker“ ist im yessyess Verlag erschienen. Mehr unter sensibles-trauma-coaching.de

und dr-claudia-editha-richter.de.

Bezugsquellen und Kontakt

Der vollständige Artikel ist kostenfrei verfügbar unter:

https://sensibles-trauma-coaching.de/blog/kriegstoechter-schweigen-der-muetter.html

Begleitend zum Artikel bietet Dr. Richter ein kostenfreies Materialpaket „Freiheit“ sowie

ein 1:1-Coaching „Herz, Hand & Hirn“ an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

twenty seconds

Frau Manuela Plaisier

Holterfehner Str. 50

26842 Ostrhauderfehn

Deutschland

fon ..: 049528909067

web ..: https://twentyseconds.de/

email : mp@twentyseconds.de

twenty seconds! Das bedeutet:

Aus Wissen wird Sichtbarkeit, Leads & Umsatz.

Verlag, Content und Umsetzung aus einer Hand. Für Autoren und Experten, deren Inhalte Ergebnisse liefern.

Pressekontakt:

twenty seconds

Frau Manuela Plaisier

Holterfehner Str. 50

26842 Ostrhauderfehn

fon ..: 049528909067

email : mp@twentyseconds.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Digitalisierung der Gebäudeplanung: Roman Haar von ProDigital Consulting im Interview bei Welt der Wunder TV BONUS.DIRECT startet kostenloses WM-Tippspiel mit 5.555 Euro Preisgeld