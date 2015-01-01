  • Krinner Drucklufttechnik bietet komplette Lösungen für industrielle Atemluftsysteme

    Industrielle Atemluftsysteme von Krinner Drucklufttechnik stehen für geprüfte Qualität und maximale Betriebssicherheit. Umfangreiche Tests und Dokumentationen sichern die Einhaltung der Grenzwerte.

    BildSaubere Atemluft ist in industriellen Anwendungen ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Mit einem umfassenden Sortiment geprüfter Atemluftsysteme bietet Krinner Drucklufttechnik komplette Lösungen für die zuverlässige Bereitstellung normgerechter Atemluft – vom Atemluftabsorber, über Systeme zur Atemluftüberwachung bis hin zu Atemluft-Komplettsystemen.

    Alle Produkte erfüllen höchste Anforderungen an Qualität, Betriebssicherheit und Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte und wurden für den professionellen Dauereinsatz in Industrie, Chemie, Pharma und Forschung entwickelt. „Industrielle Atemluftsysteme sind sicherheitsrelevante Produkte. Deshalb setzen wir auf Hersteller und Komponenten, die nachweislich höchste Standards erfüllen. So gewährleisten wir für unsere Kunden dauerhaft sichere und effiziente Lösungen,“ so August Krinner, Inhaber von Krinner Drucklufttechnik mit Sitz in Hohenbrunn bei München.

    Passende Atemluftsysteme und Druckluft für Atemschutzgeräte

    Für den sicheren Betrieb von Atemschutzgeräten ist eine konstant reine und normgerechte Atemluftversorgung gemäß DIN EN12021 essenziell. Krinner Drucklufttechnik bietet dafür betriebsfertige Systeme, die auf die jeweiligen Anwendungsbereiche abgestimmt werden – vom Arbeitsschutz über Oberflächentechnik und Pharma-Industrie bis hin zu den hohen Anforderungen in der chemischen und petrochemischen Industrie.

    „Unsere Aufgabe ist es, für jeden Anwendungsfall die technisch und wirtschaftlich passende Lösung zu finden“, erläutert Krinner. „Dazu beraten wir herstellerunabhängig und stellen die Systeme individuell nach den Anforderungen des Kunden zusammen.“

    Atemluftmessung für gleichbleibend hohe Luftqualität

    Die Qualität der Atemluft entscheidet über Sicherheit und Leistungsfähigkeit des gesamten Systems. Daher bildet eine präzise Atemluftmessung mit einem kalibrierten Atemluft-Messgerät bei Krinner Drucklufttechnik die Grundlage jeder Anlagenkonfiguration. Gemessen werden Sauerstoff, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, VOC und Feuchte. Ein Messprotokoll stellt sicher, dass alle Grenzwerte nach DIN EN 12021 zuverlässig eingehalten werden. Die Atemluftmessung kann zudem Bestandteil der regelmäßigen Wartung sein, um dauerhaft eine gleichbleibend hohe Luftqualität zu gewährleisten. Bei Bedarf stehen auch Atemluft-Aufbereitungssysteme zur Miete bereit.

    Produkt- & Service-Qualität aus einer Hand

    Mit diesem und anderen Serviceleistungen steht Krinner Drucklufttechnik Unternehmen als 360° Partner für industrielle Atemluftsysteme zur Verfügung. Neben der Planung und Beratung auf der Basis von Bedarfsanalysen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen realisieren die erfahrenen Fachexperten seit 1995 funktionale Lösungen rund um die Druck- und Atemlufttechnik – von der Montage und Installation bis hin zu Wartungs- und Reparaturleistungen.

    Verfügbarkeit

    Die verfügbaren Atemluftsysteme und Komponenten sind online auf der Website von Krinner Drucklufttechnik einsehbar. Interessierte Unternehmen können sich dort einen Überblick über das Sortiment verschaffen und im Anschluss eine persönliche Beratung anfordern. Nach Abstimmung der individuellen Anforderungen erfolgt die Bestellung der gewünschten Produkte und Serviceleistungen direkt über den Fachvertrieb.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Krinner Drucklufttechnik GmbH
    Herr August Krinner
    Friedrich-Bergius-Str. 15c
    85662 Hohenbrunn bei München
    Deutschland

    fon ..: +49-(0)8102-9919910
    web ..: https://www.kompressoren-druckluft.com/
    email : info@krinner-dlt.de

    Die Krinner Drucklufttechnik GmbH mit Sitz in Hohenbrunn bei München ist seit vielen Jahren auf industrielle Druckluft- und Atemluftsysteme spezialisiert. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus Industrie, Handwerk und öffentlichen Einrichtungen bei der Auswahl und Umsetzung effizienter Druckluftlösungen. Zum Portfolio gehören energieoptimierte Kompressoren, Systeme zur Aufbereitung und Speicherung von Druck- und Atemluft, industrielle Atemluftsysteme sowie passendes Zubehör. Als autorisierter Atlas Copco Fachhändler bietet Krinner Drucklufttechnik eine umfassende technische Beratung, fachgerechte Inbetriebnahme und einen zuverlässigen Service rund um Atlas Copco Kompressoren.

