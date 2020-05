KRISTALL- Die Magie des Schönen Schatzkammer für Mineralien, Schmuck, Mode und mehr

KRISTALL – Die Magie des Schönen führt Edelstein- und Silberschmuck, langlebige Textilien aus Baumwolle, Leinen-Viskose u. Viskose, Teakwurzelholzmöbel, Fair gehandelte Mineralien und Schmuckstücke.

Die Magie der Mineralien hat Agnes Lauer schon vor mehr als achtundzwanzig Jahren fasziniert. Da wurde aus Leidenschaft Beruf. „Lassen auch Sie sich davon einfangen, und genießen Sie die Faszination schöner Steine“, so empfängt ihr Laden in Marburgs Neustadt die Kunden. „Kristall- Die Magie des Schönen“ bietet den Kunden ein umfassendes Angebot an Mineralien und Edelsteinen, die jeder für sich die Einzigartigkeit und atemberaubende Schönheit der Natur widerspiegeln. Die geschliffenen Mineralien kommen vorwiegend aus Madagaskar, Afghanistan und Pakistan und die fair gehandelten Mineralien aus Ländern wie Honduras, Namibia und Nigeria. „Egal ob Sie etwas zur Dekoration, zum Verschenken oder zum Verwöhnen, oder etwas für Sie ganz persönlich suchen, bei uns finden Sie immer ein entsprechendes Stück“, erklärt Inhaberin Agnes Lauer. Gefragt als Sammlerstücke wegen ihrem einzigartigen Erscheinungsbild sind auch Mineralien, die noch in ihrem gewachsenen Umfeld stecken.

Im geräumigen Laden in Marburgs Neustadt verführen die zahlreichen Vitrinen ausgelegt mit verlockendem Silberschmuck zum Schauen, Staunen und Kaufen. Das umfangreiche Angebot an Silberschmuck gibt den schönen Steinen den passenden Rahmen. Ketten, Ringe aus Silber mit edlen Steinen und Ohringe werden nach eigenen Entwürfen gemeinsam mit dem Ideenreichtum indonesischer Silberschmiede in einem kleinen Handwerksbetrieb in Indonesien gefertigt. So entstehen auch wunderschöne harmonische Kombinationen mit verschiedensten Edelsteinen, Mineralien, Muscheln und anderen Materialien in einem Schmuckstück- beispielsweise Lava, Koralle und Shiva- Auge zusammen in einem Ring- Elemente der Inseln Indonesiens.

Zeitlos schöne, ausgesuchte Mode Textilien

„Die Indonesier haben einen unglaublichen Schatz an Phantasie“, schwärmt Agnes Lauer. Sie reist seit 1991 nach Indonesien, ist begeistert und fasziniert von diesem Land. So entstand auch ihre Liebe für ausgesuchte und individuelle Mode. „Von Anfang an haben wir mit kleinen Familienbetrieben zusammengearbeitet und dadurch auch eine Vielfalt der Kreativität kennen und schätzen gelernt“, sagt sie. Mit der uralten Tradition der Batiken werden die Stoffe gefärbt. So entstehen die ausgefallenen und zeitlos schicken Hosen, Röcke, Blusen, Tunikas, Pullover und Jacken für Frauen und auch bequeme Kleidung für Herren. Ein kleine Produktionsstätte wurde in Indonesien mit aufgebaut. So kann Einfuß auf faire Arbeitsbedingungen, ärztliche Versorgung und Bildung der Kinder genommen werden.

„Wir führen neben unseren selbst ausgewählten oder selbst hergestellten Produkten, auch eine kleine Auswahl an zertifizierten Fair Trade– Produkten“, sagt Agnes Lauer. So werden die fairen, bunten Schals aus Ägypten in kleinen Familienbetrieben in Handarbeit hergestellt.

