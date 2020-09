Kroatien Immobilien von K. Karas

Die Firma K. Karas Immobilien präsentiert Immobilien zum Kauf/Verkauf in Kroatien.

Seriös und zuverlässig übernimmt das Unternehmen die Vermittlung zwischen Interessenten und Verkäufern.

Das deutsch-kroatische Team arbeitet professionell, vor Ort und mit dem richtigen Know-How. Von Anfang an begleiten Sie Käufer und der umfassende Service führte bereits zu vielen zufriedenen Kunden.

Die angebotenen Immobilien in Kroatien – www.k-karas-immobilien.de – werden mit diesem Internetauftritt immer aktuell dargestellt. Diese Website entstand im Juni 2020 und ist somit auf dem neuesten Stand. Dort ist das aktuelle Angebot stets abrufbar.

Sei es als Liebhaberei oder Anlage, bei K. Karas Immobilien finden Sie Angebote für Ferienhäuser und Apartments mit-/ohne Pool, sowie Grundstücke in Pirovac, Vir, Novalja, Privlaka, Kozino und vielen weiteren Orten in Kroatien.

Auf der firmeneigenen Facebook Seite – www.facebook.com/ImmoKaras – stehen die Mitarbeiter von K. Karas Immobilien für Fragen jederzeit zur Verfügung und fortwährend werden Interessierte mit Neuigkeiten und Updates versorgt.

Interview mit Kerstin Karas, Immobilienmaklerin spezialisiert auf Immobilien in Kroatien.

Was genau macht Ihre Firma?

Vor allem unterstützen und beraten wir Interessenten die sich für den Kauf und auch Verkauf von Immobilien in Kroatien interessieren. K. Karas Immobilien arbeitet Hand in Hand mit Immobilien-Spezialisten in Kroatien. Wir sind Vermittler zwischen den Seiten, so dienen wir als Ansprechpartner für Käufer und Verkäufer. Wir bieten einen umfassenden Service und begleiten den Kunden vom ersten Kontakt mit dem Verkäufer, bis hin zum Eigentumsübergang der Immobilie.

Was veranlasste Sie dazu speziell in Kroatien mit Immobilien zu handeln?

Ich persönlich bin ein großer Fan von Kroatien. Ich liebe die Landschaft und die Menschen dort. Es ist eines meiner liebsten Reiseziele weshalb ich mich dort oft aufhalte. Natürlich trägt dies auch zu meiner Arbeit bei, da ich die Häuser, Apartments und Grundstücke selbst besichtigen kann.

Was unterscheidet Sie von anderen Immobilienmaklern?

Authentizität liegt mir sehr am Herzen und deshalb nehme ich jede Möglichkeit wahr, interessante Objekte persönlich zu studieren. So kann ich meinen Kunden fundierte Aussagen liefern, die auf eigener Beobachtung beruhen.

Zusätzlich zur persönlichen Beratung, begleiten wir unsere Kunden vom Anfang bis zum Ende des Kaufvorgangs. Wir bieten eine Komplett Betreuung, umfassend den Kontakt mit dem Immobilienverkäufer, Besichtigung vor Ort, Beschaffung der notwendigen Unterlagen und Formulare sowie die Begleitung bis zum Kauf und Inbesitznahme der Immobilie in Kroatien.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Wir behandeln jeden Fall mit vollster Aufmerksamkeit. Deshalb fokussieren wir uns auf einige wenige Objekte, um diesen Aspekt zu garantieren. Qualität statt Quantität lautet unsere Devise. Wir arbeiten intensiv an jedem Projekt und wollen unseren Kunden und deren Anliegen die Zeit widmen, die sie benötigen, um zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen. Am Ende soll jeder zufrieden sein.

Vielen Dank für das Interview.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werbe&Co

Herr Thomas van de Pas

Stadtplatz 14

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: 086116665-62

web ..: https://www.werbeco.de/

email : fuersie@werbeco.de

Werbe&Co ist eine Werbeagentur aus Laufen und Traunstein. Mit wirksamen Werbemaßnahmen unterstützen wir Unternehmen und Institutionen dabei, ihre Zielgruppe zu erreichen – und zu erweitern.

Wir realisieren für Sie: Internetauftritt, Folder und Flyer, Anzeigen, Fahrzeugbeschriftungen, Plakate und viele weitere individuelle Maßnahmen.

Pressekontakt:

Werbe&Co

Herr Thomas van de Pas

Stadtplatz 14

83278 Traunstein

fon ..: 086116665-62

web ..: https://www.werbeco.de/

email : fuersie@werbeco.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Smart Cities dank Smart Grids