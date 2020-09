„KUD15 Gloria Berlin“ – eine der bekanntesten Immobilien Berlins steht kurz vor der Neueröffnung

Der neue Flexible Workspace „KUD15 Gloria Berlin“ von Satellite Office steht kurz vor der Eröffnung

Wo einst Marlene Dietrich über den Teppich flanierte, kann demnächst flexibel gearbeitet werden

Berlin, 24. September 2020: Die besondere Gründerzeit-Immobilie am Kurfürstendamm 15 in Berlin ist auch über die Hauptstadtgrenzen hinweg bekannt. Satellite Office wird hier in wenigen Wochen einen „Flexible Workspace“ eröffnen. „Es wird das Haus der Geschichten“, erzählt Anita Gödiker, Gründerin und Geschäftsführerin von Satellite Office, knapp vier Wochen vor der Eröffnung. Satellite Office ist die Luxusmarke unter den Flexible Workspace-Anbietern und betreibt in Deutschland und der Schweiz insgesamt elf Standorte. Vier davon in der Heimatstadt von Satellite Office, in Berlin.

Das Gebäude-Ensemble am unteren Kurfürstendamm an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche erzählt im alten West-Berlin ein gutes Stück Berliner Geschichte und ist damit ein bedeutender Zeitzeuge. Von 1917-1986 befand sich die berühmte Berliner Kneipe „Mampes Gute Stube“ in den zukünftigen Räumen von Satellite Office. 1926 wurde in diesem Areal das „Gloria Berlin“ als Luxuskino eröffnet. Im April 1930 fand hier die Uraufführung von „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich als Lola Lola statt.

Elegante Büros, Kaminlounge, pureSilent®-Cubes und Coworking

Satellite Office bewirtschaftet ab 15. Oktober 2020 das komplette Haus am Kurfürstendamm 15, von der halben ersten Etage bis ins Dachgeschoss. Das Gebäude wurde von 2017 bis 2020 komplett kernsaniert und mit liebevoller Detailarbeit zu einem Großteil bauzeitlich wieder hergestellt. Auf 2.300 qm entstehen 43 Luxusbüros, drei Tagungsräume, ein Kaminzimmer, diverse Silent Cubes, einige Bistro-Lounges und Open Space-Bereiche für Coworking. Insgesamt entstehen 140 hochwertige Arbeitsplätze in abgetrennten Bereichen mitten in der Hauptstadt.

Luxuriöses Interior Design mit vielen „Silent-Elementen“

Das Interior Design greift den Gründerstil des Hauses mit Ornamenten und Stuckaturen auf und verbindet sie mit den modernen „Silent-Elementen“ von Satellite Office: geschützte Sitzbereiche, schall- und transluzenter Sichtschutz, klimatisierte Telefonboxen und Cubes. Die Farbgebung des bauzeitlich originalgetreu wieder hergestellten Hauses ist so prachtvoll wie die Geschichten, die sich hier zugetragen haben. Lila und Gold treffen auf verschiedene Grautöne, auf Rot, Schwarz und Taupe. Die Intensität der Farben spiegelt den Luxus des Berlins der 20er Jahre wider. Das Innere des Hauses feiert nicht seine Zurückhaltung, sondern seine grandiose Geschichte als ehemaliges Luxuskino „Gloria Palast“ und später auch als Geburtsstätte des berühmten Bitterlikörs „Mampes Halb&Halb“. Das außergewöhnliche Interior Design trägt die typische Handschrift von Anita Gödiker, es beweist Mut und eine große Passion für Geschichte(n).

Über Satellite Office

Satellite Office schafft Raum zum ruhigen, konzentrierten Arbeiten in beeindruckenden Immobilien. Mitten in den Zentren europäischer Metropolen. Getreu dem Motto: „Casual Luxury Workspaces“.

Made in Berlin! Das Unternehmen wurde im Februar 1997 von Anita Gödiker gegründet. Damals stand die Idee des Teilens von Büroräumen – auch aus Kostengründen- im Mittelpunkt. Über den Weg des traditionellen „Business Centers“ entwickelte Anita Gödiker Satellite Office in über 20 Jahren konsequent weiter. Im Jahr 2010 wurden die Business Center um Coworking-Areas erweitert. Das zu Beginn eher traditionelle Innendesign gestaltete Gödiker mit jedem neuen Standort moderner und luxuriöser. 2019 wurde die „pureSilent-Line“® gelauncht. Die neue Ausstattungslinie kombiniert luxuriöses Design mit einem cleveren Raumsystem, das absolute Ruhe beim Arbeiten ermöglicht. Im Einzelbüro sowie im Open Space und in den Tagungsräumen.

Mittlerweile ist Satellite Office mit elf Standorten in München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und Zürich die Luxusmarke in der „Flexible Workspace“-Branche. Über 4.000 Unternehmen nutzen die Leistungen von Satellite Office – vom internationalen Konzern bis zum ambitionierten Start-up.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Satellite Office

Frau Anita Gödiker

Kurfürstendamm 194

10707 Berlin

Deutschland

fon ..: 015121264044

web ..: http://www.satelliteoffice.de

email : kissing@satelliteoffice.de

Pressekontakt:

The Storybuilders

Frau Annette Kissing

Warfer Landstraße 49

28357 Bremen

fon ..: 015121264044

web ..: http://www.storybuilders.de

email : annette.kissing@storybuilders.de

