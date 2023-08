Küchenumbau aus einer Hand. Und das zum Festpreis und mit festem Terminplan! Küchenstudio Röck aus Ilsfeld

Küchenstudio Röck aus Ilsfeld baut nicht nicht nur Küchen ein, sondern koordiniert auch die Komplettsanierung mit allen dazugehörigen Handwerkerarbeiten. Ihr Küchenumbau komplett aus einer Hand!

Beim renommierten Ilsfelder Küchenstudio Röck erhalten Kunden einen Rund-Um-Service aus einer Hand. Denn hier werden nicht nur hochwertige Küchen verbaut, sondern auch gleich die ganze Küchensanierung mit begleitet. Der eigentliche Küchenumbau geht je nach Arbeitsumfang in wenigen Tagen über die Bühne. Das Unternehmen verlegt Wasser- und Elektroinstallationen, erledigt Maler- und Fliesenarbeiten sowie Abbau und Entsorgung der alten und Einbau der neuen Küche. „Der Kunde hat dabei nur mit uns zu tun und muss sich sonst um nichts kümmern“, betont der Geschäftsführer Ulrich Weninger. Das Ilsfelder Unternehmen ist als Mehrfach-Meisterbetrieb in die Handwerksrolle eingetragen, ist sozusagen Bauleiter und einziger Ansprechpartner, garantiert die zugesagten Termine und den vorher vereinbarten Festpreis. „Mit diesem Service heben wir uns deutlich von den Mitbewerbern ab“, betont der Geschäftsführer. „Wir legen zudem besonderen Wert auf langjähriges und gut geschultes Personal.“

Wer nun Lust auf eine neue Küche bekommen hat, darf sich gerne von Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 18.30 Uhr, samstags von 9.00 bis 14.00 Uhr und an Schau-Sonntagen (ohne Beratung oder Verkauf) von 13.00 bis 17.00 Uhr im Küchenstudio in der Daimlerstraße 5, direkt an der Autobahn A 81 in Ilsfeld, umschauen. „Der Besuch bei uns lohnt sich immer, doch ganz besonders zurzeit“, erwähnt Ulrich Weninger „denn einige unserer hochwertigen Ausstellungsküchen werden zum attraktiven Preis angeboten.“ Jede Küche kann übrigens durch weitere Schränke ergänzt werden. „Unsere Küchendesigner arbeiten dazu kreative Entwürfe aus“, sagt sie. „Am besten sollte man schon einmal den Grundriss der eigenen Küche bei einem ersten Besuch in unserer

Ausstellung mitbringen.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Küchenstudio Röck GmbH

Herr Ulrich Weninger

Daimlerstr. 5

74360 Ilsfeld

Deutschland

fon ..: 07062/67590

web ..: https://www.roeck-kuechenstudio.de

email : uw@roeck-kuechenstudio.de

Seit über 75 Jahren ist das Familienunternehmen RÖCK im Schreinerhandwerk tätig. In einem einstigen Kuhstall eröffnete Schreinermeister und Küchenfachmann Peter RÖCK 1990 sein Küchenstudio. Schon damals hat er seinen Kunden Küchen im Rund-um-Service zum Festpreis von der Planung bis zum kompletten Einbau angeboten. Im Dezember 2000 konnte das RÖCK Küchenstudio seine neuen Räume in der Daimlerstraße in Ilsfeld beziehen.

Rückblickend konnte das RÖCK Küchenstudio in den vergangenen 30 Jahren mehr als 5.500 Familien mit einer neuen Küche glücklich machen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

