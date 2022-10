Kunstinvestment auch in Krisenzeiten? – Eine gute Entscheidung!

RED MASK ART® – eine Online-Kunstplattform, die sich abhebt

In wirtschaftlich turbulenten und krisengeschüttelten Zeiten mit Rezession und Inflation hat sich die Kunst neben anderen Sachwerten schon immer als beständige und robuste Anlageform erwiesen, bei der ein Totalverlustrisiko nahezu ausgeschlossen wird.



Kunst nimmt daher als transportables Gut einen immer wichtigeren Stellenwert in jedem Anlage-Portfolio ein. Nicht umsonst werden Werke namhafter Künstler daher auch häufig als Aktie an der Wand bezeichnet.

1. Kunstinvestment – bei RED MASK ART® (RMA) per Mausklick angenehm, unkompliziert und

einfach und seit neuestem auch unter Einsatz von Kryptowährung umzusetzen. RMA-Shop

2. RED MASK ART® bietet durch seine Expertise die notwendige fachmännische Unterstützung, um

kluge Investitionen – auch und besonders in schwierigen Zeiten – zu tätigen.

3. RED MASK ART® gibt Inspiration und Orientierung durch die für die Suche optimierte

Gliederung des Onlineshops in 16 Kategorien.

4. Mit großem Sachverstand und hohem Zeiteinsatz von Kunstinsidern generierte Sammlungen als

Start für den Aufbau einer eigenen Galerie oder als werthaltige Sachanlage erwerben.



Über RED MASK ART®

RED MASK ART®, Anfang 2022 gestartet, versteht sich als Global Art Network und international ausgerichtete Online-Galerie mit einem internationalen Netzwerk aus Künstlern, Galerien, Art-Scouts, Kunstexperten und Kunstinteressierten bzw. Kunstliebhabern mit Fokus auf individuelle Beratung. (Termin-Reservierung)

Über dieses Netzwerk konnten bereits vor dem Start im Jahr 2021 weltweit zahlreiche Exponate verkauft werden.

Die Plattform RMA ermöglicht es Kunstliebhabern und -Investoren rund um den Globus, ausgewählte und kuratierte zeitgenössische Kunst aus unterschiedlichen Disziplinen von renommierten wie aufstrebenden Künstlern zu entdecken und – vorrangig aus dem mittleren Preissegment (10.000 bis 100.000 Euro) – zu erwerben.

Ein besonders Angebot stellt die Kategorie Kunstsammlungen dar, die von besonderem Interesse gleichermaßen für Kunstinvestoren, Kunstsammler wie auch für angehende Galeristen ist.

Dietrich Th. E. Lenk gewährleistet als Gründer von RMA durch seine langjährige selbstständige Unternehmertätigkeit und Erfahrung die kaufmännische und technische Leitung der Plattform.

Für die künstlerische Leitung ist Carola Müller als Galeristin der ARTMEA International Gallery of Fine Arts zuständig.

Durch ihre langjährige nationale und internationale Zusammenarbeit mit Künstlern, Galerien, Museen und durch ihre juristische Tätigkeit für Unternehmen ist sie für RED MASK ART®

die wichtige Schnittstelle zwischen der Kunstszene und Wirtschaftsunternehmen.

Kunsthistorische Aspekte können auf diese Weise im Interesse der Kunden mit wirtschaftlichem Knowhow vernetzt und auch spezielle Sammlerwünsche durch den Zugang zu international gefragten Off-Market-Highlights erfüllt werden.

