Kunstvolle Akzente in einem Raum

Die Vorzüge von FRAMELESS-Rahmen für das Interior Design

In Geschäftsräumen, im Büro oder Zuhause – ein großformatiges oder beleuchtetes Bild an der Wand ist ein Hingucker. Das Unternehmen ALGROUP aus Köln bietet mit der Marke FRAMELESS die passenden Rahmen für die Inneneinrichtung.

Ein- oder doppelseitige Textilspannrahmen, ein dekorativer Raumteiler oder ein schallabsorbierender Akustikrahmen – Mit den FRAMELESS-Produkten von ALGROUP erhalten Kunden vielfältige Angebote für das Interior Design. Die Aluminiumrahmen überzeugen mit Design und Funktionalität.

Die Rahmenlösungen sind elegant und hochwertig, ermöglichen eine einfache Montage ganz ohne Spezialwerkzeuge und variable Austauschmöglichkeiten für die Textildrucke. Die vielen verschiedenen Formate, Größen und Profiltiefen sorgen für maximale Flexibilität im Innendesign. Als zusätzliches Highlight können die Motive beleuchtet werden. Moderne LEDs ziehen die Blicke auf das Bild und lassen es erstrahlen.

„Interior Design ist eine Kunst. Mit unseren Textilspannrahmen eröffnen wir die Möglichkeit, etwas Besonderes bei der Raumgestaltung zu schaffen“, erklärt Maike Schumacher von, ALGROUP. Die Mitarbeiter des Kölner Unternehmens beraten ihre Kunden gezielt und fertigen sowohl Einzelobjekte für Individuallösungen, Kleinstauflagen oder ganze Serien. „Wir sind stolz, dass wir ganz exakt auf die Wünsche unserer Kunden eingehen können und damit maßgeblich zur optimalen Gestaltung von Räumen zum Leben und Arbeiten beitragen“, so die Vertriebsleiterin abschließend.

Weitere Informationen zu Beleuchtetes Wandbild oder zu Leuchtbilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Herr Lucas Vogt

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was ist Open Banking? Squirro startet AI Week 2021 inklusive Executive Masterclasses für Führungskräfte