Kupfer auf dem Radar

Die Elektro- und Automobilindustrie sorgt für eine robuste Kupfernachfrage, während sich Engpässe beim Kupfer abzeichnen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Arizona Sonoran Copper Company Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.10.2025, 16:50 Uhr Zürich/Berlin

Der größte Kupferproduzent in Europa, Aurubis, verlangt nun von den europäischen Kunden einen Kupfer-Aufschlag in Rekordhöhe, nämlich 315 US-Dollar je Tonne Kupfer. Dieser Aufschlag, genannt Premium, muss zusätzlich zum Kupferpreis an der London Metal Exchange gezahlt werden. In den vergangenen Jahren lag er bei 228 US-Dollar je Tonne Kupfer. Dass der Preis des rötlichen Metalls kürzlich ein 16-Monats-Hoch erreicht hat, liegt an diversen Produktionsstörungen in wichtigen Minen (Grasberg-Mine, Kamoa-Kakula-Mine, El Teniente-Mine).

Dass Kupfer ein wertvolles Gut ist, haben Diebe schon seit geraumer Zeit erkannt. Jüngst haben Diebe beim Kloster Benediktbeuern Kupferkabel gestohlen. Dabei lag der reine Materialwert im fünfstelligen Bereich. Fünf Tonnen Kupfer wurden von einer Bahnstrecke geklaut, nicht nur gelagertes Material, sondern auch bereits verlegte Kabel. Problematisch entwickelt sich der Kupferhunger der Diebe im Bereich der Elektromobilität. Laut dem größten Schnellladebetreiber Deutschlands wurden seit Juni 2025 mehr als 1.000 Kabeldiebstähle begangen. So entstehen Millionenschäden, denn täglich werden 15 bis 20 Kabel entwendet. Vor 2024 waren es deutschlandweit zirka 20 Fälle jährlich. Nun wird an Alarmsystemen gearbeitet.

Für die Angebotsseite beim Kupfer rechnet Goldman Sachs im kommenden Jahr mit einem Zuwachs von nur 1,9 Prozent. Ging man dort noch vor kurzem von einem Kupferüberschuss von 105.000 Tonnen für 2025 aus, so rechnet Goldman Sachs nun mit einem Defizit von 55.500 Tonnen Kupfer. Den Kupfergesellschaften sollte es also nicht an Abnehmern mangeln. Und wenn der Kupferpreis steigt, dann profitieren Unternehmen mit Kupfer im Boden davon.

So auch die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/. Die Gesellschaft verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es punktet mit einer sehr guten wirtschaftlichen Bewertung. Eine vorläufige Machbarkeitsstudie wird Ende 2025 erwartet.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper und Arizona Sonoran Copper Company.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

