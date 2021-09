Kupfer auf dem Weg nach oben

Das Konjunkturmetall Kupfer gehört zu den wichtigsten Rohstoffen, denn es ist ein wichtiges Industriemetall.

Ist die Konjunktur aufstrebend und sind die Wirtschaftsaussichten gut, dann steigt im Allgemeinen der Preis des rötlichen Metalls. Im ersten Halbjahr 2021 konnte der Kupferpreis ein Rekordhoch für sich verbuchen. Im vergangenen Jahr wurden laut dem US Geological Survey weltweit rund 20 Millionen Tonnen Kupfer produziert. Spitzenproduzent war wieder Chile mit einer Minenproduktion von 5,7 Millionen Tonnen Kupfer. Obwohl das Land eines der Länder war, die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen waren, ging die Produktion in den großen Kupferminen weiter.

Auf Platz zwei der Kupfer-Produzentenländer lag Peru (2,2 Millionen Tonnen). Die Produktion war dort rückläufig. Das meiste Kupfer wird nach China verschifft. Im ersten Halbjahr 2020 ging die Produktion um mehr als 20 Prozent dank strenger Pandemie-Vorschriften zurück.

In Peru ist Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=CVv5Ivi9X6U – in Sachen Kupfer, Silber und Gold unterwegs. Besonders das San Martin-Silber-Projekt dort ist vielversprechend.

Der drittgrößte Kupferproduzent ist China und zugleich der größte Kupferverbraucher. Es folgen die Demokratische Republik Kongo und dann die Vereinigten Staaten. Die USA zählen zu den fünf größten Kupferexporteuren auf dem Weltmarkt. Dabei ist China ein wichtiger Importeur. Auf Platz sechs folgt Australien mit 870 Millionen Tonnen Kupfer, dann kommen Russland, Sambia, Mexiko und Kasachstan.

In Mexiko ist beispielsweise Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=_rULGEzBDY8 – tätig auf seinem aussichtsreichen Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Sonoro. Daneben gibt es eine Option im Tombstone-Bezirk in Arizona.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Hannan Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldpreis aktuell unterbewertet