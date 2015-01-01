Kupfer auf Rekordkurs: Preis durchbricht 13.000-Dollar-Marke – Markt steuert 2026 auf Engpass zu

Minenausfälle, drohende US-Zölle und spekulative Käufe treiben Kupfer auf neues Allzeithoch. Obwohl 2025 formal ein Angebotsüberschuss bestand, wächst die Sorge vor einem Defizit im Jahr 2026!

Der Kupfermarkt ist mit einem Paukenschlag ins Jahr 2026 gestartet: Am Montag kletterten die Benchmark-Futures an der London Metal Exchange (LME) erstmals auf rund 13.020 US-Dollar je Tonne. Damit setzte Kupfer seine Rekord-Rallye aus dem vergangenen Jahr fort, bevor die Notierungen zum Handelsschluss wieder in den Bereich von etwa 12.500 US-Dollar zurückfielen.

Bereits 2025 hatte Kupfer eine der stärksten Phasen seiner jüngeren Geschichte erlebt. Auf Jahressicht legte der Preis um mehr als 43 % zu – die beste Jahresperformance seit 2009 – und machte den Industriemetallklassiker zum Top-Performer unter den Basismetallen an der LME. Mehrfach wurden neue Höchststände markiert, bevor der jüngste Ausbruch über die Marke von 13.000 US-Dollar die Dynamik noch einmal unterstrich.

Jetzt mehr erfahren:

Kupfer auf Rekordkurs: Preis durchbricht 13.000-Dollar-Marke – Markt steuert 2026 auf Engpass zu

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der erwähnten Unternehmen zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist, da die erwähnten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Trident Resources ernennt Tim J. Termuende, P.Geo., zum Chairman des Board of Directors KI macht Google zur „Antwortmaschine“: Warum Unternehmen jetzt auf GEO setzen müssen