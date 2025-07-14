Kupfer, Gold und China

Kupfer und Gold besitzen nicht nur eine besondere symbolische Bedeutung, sondern stehen bei Anlegern hoch im Kurs.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und, Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.02.2026, 14:50 Uhr Zürich/Berlin

Gold steht für Reichtum, Unvergänglichkeit und Macht und heute vor allem für Werterhalt und als Mittel zur Absicherung gegen vielfältige Risiken. Kupfer war in alten Kulturen, etwa in Ägypten ein magisches Metall, das für Heilung und Schutz sorgte. Kupfer spielt jetzt eine wichtige Rolle bei der umweltfreundlichen Energieversorgung. Es ist in erneuerbaren Energien, in Windkraftwerken und Solaranlagen verbaut und ist in der Elektronik und Elektrotechnik aufgrund der hervorragenden Leitfähigkeit essenziell.

Kupfer wird auch Dr. Copper genannt, denn das Metall gilt als Indikator für die globale wirtschaftliche Entwicklung. So werden steigende Preise einem Wirtschaftswachstum und einer starken Nachfrage zugeordnet. Da Kupfer in wachsenden Wirtschaftszweigen verwendet wird und geopolitische Unsicherheiten sowie mögliche Lieferengpässe möglich sind, sind die Aussichten für steigende Kupferpreise nicht schlecht. So hat die Weltbank ihre Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 auf 2,6 Prozent angehoben. Für 2027 prognostiziert sie 2,7 Prozent.

In China soll laut der Weltbank das Wirtschaftswachstum 4,4 Prozent im laufenden Jahr betragen. Das ist zwar weniger als in 2025 (4,9 Prozent), aber immerhin. Übrigens gilt von 2026 bis 2030 in China ein neuer Fünfjahresplan. Innovationen und industrielle Modernisierung sind ein Punkt, auch Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Auch dies sind Bereiche, die Kupfer brauchen. Und chinesische Anleger kaufen immer mehr Gold und investieren in Gold-ETFs. Zum einen eifern sie der chinesischen Zentralbank nach und zum anderen vergrößern Unsicherheiten wie der immer noch schwächelnde Immobilienmarkt die Attraktivität des Goldes. Kupfer- und Goldunternehmen sollten gut dastehen.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen neues Geld in die Kasse gespült.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise in 2025 natürlich an Rentabilität gewonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -)

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/ und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://www.onvista.de/news/2026/01-13-weltbank-erhoeht-globale-wachstumsprognose-euro-zone-hinkt-hinterher-0-20-26468351;

https://www.gtai.de/de/trade/china/wirtschaftsumfeld/chinas-neuer-fuenfjahresplan-1978692;

https://www.gold.de/artikel/ist-china-schuld-an-den-gold-turbulenzen/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Und Peppol? – Warum ZUGFeRD und XRechnung strategisch oft nicht ausreichen Ampullenlösung zur kosmetischen Faltenreduzierung