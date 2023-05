Kupfer und das Defizit

Analysten prognostizieren ab dem Jahr 2025 ein starkes Defizit beim Kupferkonzentrat.

Vor allem von 2025 bis 2027 wird das Kupferkonzentrat am weltweiten Markt knapp werden. Asiatische Hütten fahren ihre Kapazitäten hoch, an passenden Bergbauprojekten mangelt es. China wird in den kommenden Jahren seine Schmelzkapazität um geschätzte 2,6 Millionen Tonnen erweitern, so der Analyst Craig Lang vom Beratungsunternehmen CRU. Auch Indonesien wird eine Erweiterung seiner Schmelzkapazität (rund 725.000 Tonnen) verzeichnen.

Aktuell gibt es laut CRU einen weltweiten Überschuss an Kupferkonzentrat, er wird dieses Jahr bei etwa 240.000 Tonnen und nächstes Jahr bei 243.000 Tonnen liegen. Aber dann entsteht ein Defizit, das im Jahr 2026 rund 595.000 Tonnen erreichen wird. Ein anderer Datenanbieter, SMM, geht für 2025 von einem Defizit von geschätzten 150.000 Tonnen aus. Der wichtigste Kupferverbraucher ist China und dort wird die Schmelzkapazität steigen, die Importe von raffiniertem Kupfer werden sich bis 2025 in etwa halbieren.

Laut SMM soll die Nachfrage nach Kupferkathoden in China dieses Jahr um 2,4 Prozent steigen. Der globale Kupferverbrauch werde gleichzeitig um 2,9 Prozent auf geschätzte 25,2 Millionen Tonnen nach oben gehen. Kupfer wird vor allem in der Elektrotechnik verwendet, es gehört zur Elektromobilität und zu den erneuerbaren Energien. Die weltweite Nachfrage nach Kupfer soll in der Zukunft massiv ansteigen.

Kupfer ermöglicht viele moderne Technologien und die Bedeutung des Metalls wird im 21. Jahrhundert noch ansteigen dank Megacitys und Mobilität. Unternehmen, die auch Kupfer (neben dem nicht zu verachtenden Gold) in ihren Projekten besitzen, sollten gut aufgestellt sein. Dazu gehören Torq Resources und GoldMining.

Die Projekte von Torq Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/torq-resources-inc/ – liegen in Chile, etwa das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in Nord- und Südamerika sowie ein großes Aktienpaket von Gold Royalty.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Torq Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

