Kupfernachfrage wird steigen

Laut der Internationalen Energieagentur wird bis 2040 die Kupfernachfrage um etwa 30 Prozent zunehmen.

Die Kupfernachfrage wird angetrieben von der Elektromobilität und Speicheranwendungen sowie vom Ausbau der Bautätigkeit und der Elektrifizierung. Solar- und Windkraftanlagen verschlingen Kupfer. Gleichzeitig steigt der Kapitalaufwand für neue Projekte und die Erzqualität sinkt. Zudem verlangsamt sich die Entdeckung neuer Ressourcen. So wird mehrheitlich davon ausgegangen, dass das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleiben wird. Denn die globale Energie- und Digitalisierungswende ist in vollem Gange. Langfristig sollte es also gut für das rötliche Metall und den damit befassten Bergbaugesellschaften aussehen. Aktuell hat der Kupferpreis auch wieder nach oben gedreht. Dass es immer wieder Probleme beim Kupferangebot geben kann, zeigt ein Unglück, zu dem es jüngst in Chile in der größten Kupfermine des Landes kam. Nach einem Erdbeben stürzte die Mine teilweise ein. Bisher sorgte sie für rund sieben Prozent der chilenischen Kupferförderung, was nicht wenig ist. Und nimmt eine allgemeine Konjunkturerholung Fahrt auf, so kann jede Unterbrechung auf der Angebotsseite die Kupferpreise antreiben.

Es gibt Bergbauunternehmen, die neben Kupfer auch Gold in ihren Projekten besitzen. Dies sollte mittel- bis längerfristig eine gute Kombination sein. Denn Gold ist quasi der Anker in Krisen oder bei Unsicherheiten. Gold sorgt für Währungsschutz und hat sich über die Jahrhunderte bewährt. Am 17. September gibt es eine Zinsentscheidung von der US-Notenbank. Allgemein wird mit einer Zinssenkung gerechnet, dies könnte dem Goldpreis weiter Auftrieb verleihen.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-revival-gold-mogotes-metals-green-bridge-metals-und-sibanye-stillwater/ – verfügt über Projekte in Chile und Argentinien. Sie enthalten Gold und Kupfer. Flaggschiffprojekt ist das Filo Sur Projekt.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/play/axo-copper-well-funded-high-grade-copper-exploration-in-mexico/ – konzentriert sich auf das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Quellen: https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/ungluecke/id_100851422/nach-einsturz-von-kupfermine-in-chile-alle-vermissten-arbeiter-tot.html; https://www.iea.org/news/global-electricity-demand-to-keep-growing-robustly-through-2026-despite-economic-headwinds

