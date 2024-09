Kuriose und unterhaltsame Fakten über Zähne und die Zahngesundheit

Die kuriose, unbekannte und teilweise unterhaltsame Welt der Zähne – Was Sie über Ihre Zähne wahrscheinlich noch nicht gehört haben, oder wussten Sie z.B., dass Zahnschmelz härter als Stahl ist?

Saarlouis, 20.09.2024 – Die Welt der Zähne hält viele Geheimnisse und Fun Facts bereit

Die Zahnarztpraxis Julian Jankowski in Saarlouis im Saarland (ZahnaerzteSaarland.de) präsentiert einige kuriose Zahnfakten – unterhaltsam und erstaunlich zugleich – und will damit auf die Bedeutung gesunder Zähne aufmerksam machen. Gesunde Zähne bringen ein großes Stück Lebensqualität mit sich. Zudem sind Zähne erstaunlicher und interessanter, als sie vielen Menschen zunächst scheinen.

1. Zahnschmelz ist hart wie Eisen und bildet das härteste Material im menschlichen Körper. Deshalb finden Archäologen oft nur Zähne als einziges Überbleibsel eines Menschen bei Ausgrabungen. Tatsächlich sind Zähne auch das härteste Biomaterial.

2. Die Menge an Zahnpasta, welche die Deutschen pro Jahr verbrauchen, würde einmal bis zum Mond und wieder zurück reichen. Tatsächlich sind es mehr als 400 Millionen Tuben.

3. Weiße Zähne gelten in vielen Kulturen als Schönheitsideal. Lange bleichte man diese mit Urin. Heute ist das zum Glück nicht mehr der Fall. Schon die alten Römer bleichten sich die Zähne, um dem damaligen Schönheitsideal zu entsprechen.

4. Im menschlichen Mund finden sich mehr als 20 Millionen Bakterien. Manche erweisen sich als nützlich, andere schaden den Zähnen ernsthaft.

5. Zähne sind oft das Erste, was dem Gegenüber beim Kennenlernen auffällt. Für viele Menschen sind sie wichtiger als Augen, Figur oder Haare.

6. Bis ins 19. Jahrhundert hinein putzten sich nur Frauen die Zähne. Zähne putzende Männer galten demgegenüber als dekadent. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die Zahnbürste flächendeckend in deutschen Haushalten.

7. Parodontitis und blutendes Zahnfleisch schaden nicht allein den Zähnen, sondern auch dem Herzen. Denn die verantwortlichen Bakterien gelangen über die Zähne in den Blutkreislauf und können dadurch auch Herz und Arterien schaden.

8. Direkt nach dem Essen sollte man lieber eine Weile mit dem Zähneputzen warten, da Zucker und Säuren sonst den Zahnschmelz angreifen.

Die Zahnarztpraxis Julian Jankowski im Saarland

So unterhaltsam und erstaunlich kuriose Zahnfakten auch sein mögen, umso wichtiger stellen Zähne ein wichtiges Kapital für ein gesundes Leben dar. Deshalb ist es so wichtig, auf die eigene Zahngesundheit zu achten und regelmäßig die Zähne zu putzen. Das macht ebenso regelmäßige Untersuchungen in einer professionellen Zahnarztpraxis erforderlich.

Mit der Zahnarztpraxis Julian Jankowski steht Patienten im Saarland ein erfahrenes und hochqualifiziertes Team an ihrer Seite. Bei Zahnerkrankungen aller Art, auch und besonders komplexere Behandlungen wie aus dem Bereich der Endodontie oder Implantologie, sind Patienten in der Zahnarztpraxis Julian Jankowski jederzeit in guten Händen.

Als moderne und erfahrene Zahnarztpraxis hat die Praxis in Saarlouis mehrere Schwerpunkte gesetzt und verfügt über sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Das Team kümmert sich um die Zahnerhaltung genauso wie um Zahnästhetik und Zahnprothetik. Auch die Implantologie spielt in der Zahnarztpraxis einen wichtigen Schwerpunkt.

https://www.zahnaerztesaarland.de/

