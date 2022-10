Kursgewinne besonders bei Lithium- und Urangesellschaften möglich

Erfreuliche Entwicklungen gibt es in den Bereichen Lithium und Uran.

Beim Thema Uran liegen die Tatsachen auf der Hand. Energieunabhängigkeit, sichere Energieversorgung und Wege aus der Energiekrise erfordern den Beitrag der Atomenergie. Bei Wind- und Solarenergie gibt es nun mal Länder, die bessere Renditen dabei erzielen können als es hierzulande der Fall ist. Auch andere EU-Länder können beispielsweise mit der Sonneneinstrahlung etwa in arabischen Regionen nicht mithalten. Die Energiekrise in Europa haben mehrere Faktoren ausgelöst wie der lange und strenge Winter 2020/2021, ein wind- und sonnenarmer Sommer, reduzierte Gaslieferungen aus Russland. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Energie.

Uran ist das Geschäft von Labrador Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=emlj1tWAeyU -. Die Projekte des Unternehmens liegen in Labrador, Kanada. Mehrere Liegenschaften wurden aktuell zugekauft.

Ein anderer Bereich, der zu den Gewinnern gehören sollte, ist der Lithiumsektor. Immer mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge bevölkern die Straßen. Der Preis für Lithium ist in einem Jahr rund 300 Prozent nach oben geschossen. Deshalb zeigen auch immer mehr Autoproduzenten und Batteriehersteller Interesse an Minenprojekten mit Lithium. Denn sie wollen die Versorgung mit dem essenziellen Rohstoff absichern. Große Autobauer haben daher bereits Kontakte mit Lithiumproduzenten geknüpft. Lithium wird übrigens zu 100 Prozent außerhalb der EU produziert, auch wenn bereits einige Lithium-Projekte in der EU angedacht sind. Bis diese im großen Stil produktionsreif sind, wird es noch dauern. Die Elektrifizierung der Transportinfrastruktur, die zunehmende Zahl von Elektrofahrzeugen und der Ausbau von Speicherkapazitäten erfordern einen steigenden Lithiumbedarf. Genauso wichtig ist die Entwicklung neuer Technologien im Batteriebereich.

Darum kümmert sich beispielsweise Li-Metal – https://www.youtube.com/watch?v=wPhIXGd6dk4 -. Lithiumanoden und das Lithiummetall für die nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien werden vom Unternehmen entwickelt. Das Plus sind größere Mengen und deutlich geringere Kosten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/ -) und Labrador Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/ -).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

