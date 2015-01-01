  • Kurssprung von fast 60%: American West erhält Millionen für Indium-Projekt in den USA!

    American West Metals erhält 7 Mio. AUD mit 18% Aufschlag. Kapital fließt in West-Desert-Projekt (Utah) mit größter nicht entwickelter US-Indiumressource; allein Tribeca investiert 2 Mio. AUD.

    BildAmerican West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) hat sich frisches Kapital in Höhe von 7 Mio. AUD gesichert, um die Arbeit am zu 100 % unternehmenseigenen West-Desert-Projekt im US-Bundesstaat Utah zu beschleunigen. Die Platzierung erfolgte zu 0,045 AUD je Aktie und damit zu einem Aufschlag von 18 % auf den 30-Tage-VWAP. Bei Goldinvest.de hatten wir bereits vergangene Woche darauf hingewiesen, da West Desert das Interesse der Märkte auf sich ziehen könnte, jetzt da JPMorgan 1,5 Mrd. USD im Bereich kritische Mineralien investieren will und zuvor das US-Verteidigungsministerium angekündigt hatte, kritische Mineralien wie u.a. eben Indium im Wert von bis zu 1 Mrd. USD erwerben zu wollen! (Wir berichteten.)

    Neben anderen institutionellen Adressen beteiligte sich auch Tribeca Investment Partners mit einer strategischen Investition über allein 2 Mio. AUD. Die Mittel sollen vor allem in die Weiterentwicklung der kritischen Metalle Indium und Gallium fließen; West Desert beherbergt laut Unternehmen die größte und hochgradigste Indium-Ressource der USA. American West Metals verweist natürlich auf ein vollständig genehmigtes Bohrprogramm und ein politisches Umfeld in den USA, das Projekte für kritische Mineralien zunehmend unterstützt.

