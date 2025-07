Kurze Schicht am Schacht in Berlin-Friedrichshain: Klappernde Kanaldeckel werden ausgetauscht

Erfolgreicher Test für Sanierung von Schachtzugängen mit Mortar Mix Reparaturmörtel von Korodur überzeugt Anwender- zeitsparendes Verfahren sichert hohe Belastbarkeit bei hoher Frühfestigkeit.

Betoninstandsetzungen in kürzester Zeit abzuschließen und zugleich eine langlebige Lösung zu schaffen – dies geht laut dem Hersteller Korodur Hand in Hand. Dessen Schnellreparaturmörtel Mortar Mix wird oft eingesetzt, um Schwerlast-Ablaufrinnen einzubauen, die täglich hohen Belastungen ausgesetzt sind. Im März 2025 stellte Mortar Mix seine Vorteile bei der Sanierung von Schachtzugängen in einem Berliner Wohngebiet unter Beweis. Das ausführende Bauunternehmen, die M. R. Bauservice Berlin Brandenburg GmbH, will dieses Verfahren in Zukunft häufiger anwenden.

Berlin / Amberg. Störendes Klappern von Kanaldeckeln, die von Lkw und Pkw überquert werden, soll in Berlin möglichst bald Geschichte sein. Darum werden alte Schachtkopfdeckel nach und nach ausgetauscht und durch neuere Modelle ersetzt. Diese sind zum einen mit Gummidichtungen versehen, die geräuschvolles Kippeln verhindern, und zum anderen auch abschließbar.

Zeit ist bei der Sanierung der Schachtkopfdeckel ein wichtiger Faktor – sollen die Baustellen doch zügig abgeschlossen werden, um unvermeidliche Verkehrsbehinderungen möglichst zeitnah wieder zu beenden. Mit dem Ziel, ihre Verfahren weiter zu optimieren, hat die M. R. Bauservice Berlin Brandenburg GmbH im März 2025 hierbei erstmals den Schnellreparaturmörtel Mortar Mix von Korodur eingesetzt. Der Test mit den zunächst fünf zu sanierenden Schachtkopfdeckeln verlief aus Anwendersicht erfolgreich – auch künftig möchte M. R. Bauservice in Abstimmung mit seinem Auftraggeber gern darauf setzen.

„Wir haben vorher lange Zeit anderes Material eingesetzt und mussten unsere Arbeitsweise nun ein wenig anpassen, denn Mortar Mix kann sehr schnell aushärten. Einerseits erfordert es besonders viel Fingerspitzengefühl, um die richtige Konsistenz anzumischen. Andererseits bietet die schnelle Aushärtung natürlich enorme Vorteile für die Effizienz auf der Baustelle“, sagt Michael Richter, Geschäftsführer bei M. R. Bauservice.

Die ausführende Baufirma war bei diesem Test aber nicht auf sich allein gestellt. Thomas Gerhard kennt sich als Außendienstmitarbeiter von Korodur mit dem Einsatz der Produkte in der Praxis sehr gut aus und legt gern selbst Hand an, um die fachgerechte Nutzung zu demonstrieren – so auch in dem Wohngebiet nahe dem Strausberger Platz. Eigenes Werkzeug hat er immer dabei, um den Tiefbau-Spezialisten einige Besonderheiten im Umgang mit den Baustoffen zu vermitteln.

Quadratisch, praktisch, schwer

Thomas Gerhard erklärt: „Durch die Begleitung beim Ersteinsatz lassen sich mögliche Missverständnisse am besten ausräumen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und Erfahrung ist dies auch im Nu umsetzbar. Für das optimale Handling wird Mortar Mix erdfeucht angemischt. Auf ein 25-kg-Gebinde des Reparaturmörtels kommen rund 3,5 bis 4 Liter Wasser. Das exakte Mischungsverhältnis hängt von der Witterung, also insbesondere von Lufttemperatur und -feuchtigkeit vor Ort, ab. Für die Herstellung der Schachtoberkante, auf die der Deckel aufgesetzt wird, braucht es keine Schalung. Der Sockel lässt sich innerhalb von rund 15 Minuten einfach mit herkömmlichen Maurerkellen formen. Dabei lässt sich die Verarbeitungszeit des Mörtels durch Hinzugabe eines Verzögerers, der ein zu frühes Abbinden verhindert, bei Bedarf auch verlängern.“

Die „Musterbaustelle“ in Berlin-Friedrichshain umfasste fünf Schachtkopfdeckel, die über eine Fläche von rund 70 Quadratmetern verteilt waren und nun ausgetauscht wurden. Rund 200 kg Mortar Mix wurden pro Deckel benötigt. Die quadratischen, jeweils ca. 650 kg schweren Gusseisenplatten haben eine Kantenlänge von einem Meter und brauchen als Unterlage eine absolut ebene Fläche, die als „Kleber“ zum darunter liegenden Bauwerk, dem Kanalschacht, dient.

Frühfestigkeit von 17 N/mm² nach spätestens 1,5 Stunden

„Ein besonderer Vorteil von Mortar Mix ist die hohe Druckfestigkeit. Rund 60 bis 90 Minuten nach der Verarbeitung besteht bereits eine Frühfestigkeit von 17 N/mm². Die Schichtdicke von nur zwei bis vier Zentimetern und die entstehende Hydratationswärme helfen dabei, den Abtrocknungsprozess zu beschleunigen“, weiß Thomas Gerhard. Er war vor seiner Anstellung bei Korodur u. a. als Fliesenleger tätig, verfügt über rund 40 Jahre Berufserfahrung und kennt den zeitlichen Druck, unter dem Baufirmen stehen.

„Weil Wartezeiten erheblich verkürzt werden, können die Baustellen ohne größere Unterbrechungen in einem Zug weiter bearbeitet werden. Wenn der Schachtkopfdeckel gesetzt ist, kann die Straßendecke bereits zwei Stunden später geschlossen, also beispielsweise asphaltiert werden“, so Thomas Gerhard weiter.

Belastbarkeit im Vorfeld getestet

Der Korodur-Außendienstler hatte im Vorfeld bereits die Gelegenheit, der Firma M. R. Bauservice den Reparaturmörtel Mortar Mix näher zu bringen, und zwar im Rahmen einer Produktvorführung in der Berlin-Mahlsdorfer Niederlassung der Atala GmbH. Der Fachhandel für Fliesen, Sanitärprodukte und Baustoffe wurde von M. R. Bauservice angesprochen, um Alternativprodukte zu den herkömmlichen Materialien kennenzulernen.

André Müller, Außendienstmitarbeiter der Atala GmbH, schlug vor, die Wirkungsweise von Mortar Mix bei einem Versuch auf die Probe zu stellen. „Die schnelle Verarbeitung sowie die hohe Belastbarkeit überzeugten, und es wurde vereinbart, Mortar Mix auf einer echten Baustelle auszuprobieren. Auch dies hat unseres Wissens sehr gut funktioniert, und unser Auftraggeber M. R. Bauservice hat Interesse bekundet, diesen Reparaturmörtel häufiger einzusetzen. Wir haben das Produkt eingelagert und können jederzeit liefern“, so André Müller.

Vielfältige Anwendungsfelder

Neben der Sanierung von Schachtkopfdeckeln ist der Einbau von Ablaufrinnen, insbesondere von Schwerlastrinnen, ein weiteres typisches Anwendungsgebiet: Gerade im Umfeld von Lkw-Laderampen, beispielsweise bei Supermärkten und anderen Betrieben mit hoher logistischer Frequentierung, werden die Ablaufrinnen vom hohen Gewicht der Transporter und durch die Schwerkräfte der Reifen stark in Mitleidenschaft gezogen. Schwerlastrinnen, die mit Mortar Mix gesetzt wurden, weisen eine deutlich höhere Haltbarkeit bzw. Langlebigkeit auf. Zudem ist der multifunktionale Schnellreparaturmörtel für Betoninstandsetzungen, Reparaturen von Stuck und Putz, einschichtige Außenputze, Ausgleichsschichten, Schalungsarbeiten sowie für die Instandhaltung von Fahrbahnen geeignet.

Weitere Infos: www.korodur.de

