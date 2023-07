Kurzurlaub in der Box verschenken – www.urlaubsbox.com – Gutschein-Geschenkidee

Kurzurlaub in einer Geschenkbox – urlaubsbox.com – Reisegutscheine & Hotelgutscheine

Kurze Urlaube in einer formschönen Geschenk-Box zum Verschenken gesucht? Egal, ob Hochzeit, Vatertag, Muttertag, Valentinstag, Hochzeitstag, Jubiläum, Jahrestag, Geburtstag, Weihnachten oder Ostern – mit den Urlaubs-Geschenkgutscheinen von Urlaubsbox.com verschenkt man zu jedem Feieranlass unvergessliche Erlebnisse und traumhafte Urlaubstage in ausgesuchten und geprüften Top-Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Slowenien, Ungarn, der Slowakei, Tschechien, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Liechtenstein, Luxemburg, Polen und Italien. Die Gutschein-Geschenkideen von Urlaubsbox sorgen bei Singles, Alleinreisenden, Familien, Verliebten, Senioren und Paaren gleichermaßen für Freude. Urlaubsbox bringt Menschen in die schönsten Urlaubs- und Ferienregionen Europas. Für jeden Reisegeschmack hat Urlaubsbox die gewünschten Kurzurlaube (Romantik-Urlaube, Wellness-Kurzurlaube, Aktivurlaube, Wanderreisen, Skiurlaub, Bike-Urlaube, Städtereisen, Badeurlaube oder Genussurlaube) im Programm. Die Reisegutscheine & Hotelgutscheine von Urlaubsbox sind selbstverständlich entsprechend übertragbar. Alle Reise-Gutscheine für Hotel-Urlaube in Europa sind volle drei Jahre lang gültig. Die Anreise erfolgt via Eigenanreise mit der Bahn, dem Auto, dem Bus oder dem Flugzeug. Alle weiterführenden Informationen zu Thema Reisegutscheine in Kurzurlaub-Geschenkboxen verschenken und Hotelgutscheine als Gutschein-Geschenkidee online kaufen finden sich ab sofort auch auf: www.urlaubsbox.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Herr Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: +43 732 651818-65

fax ..: +43 732 651595

web ..: https://www.urlaubsbox.com/kurzurlaube/

email : pr@urlaubsbox.com

Urlaubsbox | Reisegutscheine & Hotelgutscheine – Kurztrips, Kurzreisen & Kurzurlaube in Geschenk-Boxen verschenken

Urlaubsbox® – Eine Marke der

INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, A-4020 Linz

Tel.: +43 732 651818-65

Fax: +43 732 651595

Mail: info@urlaubsbox.com

www.urlaubsbox.com

Firmenbuch: FN 98457 s

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID-Nr (VAT) ATU23046406

Geschäftsführer: Mag. Christian Klar

Aufsichtsbehörde: Magistrat der Stadt Linz

Mitglied der Wirtschaftskammer OÖ

Sparte Tourismus- & Freizeitwirtschaft

Fachgruppe Reisebüros

Reisebürogewerbe

Berechtigung verliehen in Österreich

Pressekontakt:

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH

Frau Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

fon ..: +43 732 651818-65

web ..: https://www.urlaubsbox.com/kurzurlaube/

email : info@urlaubsbox.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

F3 Uranium erweitert JR Zone um 50% und trifft auf den bisher hochgradigsten radioaktiven Abschnitt mit 6.0m außerhalb der Skala (>65.535 cps) Wo das Gold der Welt ist