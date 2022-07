Kutcho Copper ernennt neuen Chief Operating Officer

Vancouver, B.C., 12. Juli 2022. Kutcho Copper Corp. (TSXV: KC) (OTC: KCCFF) („Kutcho Copper“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kutcho-copper-corp/ ) freut sich, die Ernennung von Andrew Sharp zum Chief Operating Officer bekannt zu geben. Andrew Sharp ist Bergbauingenieur und verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Bergbau, vor allem in den Bereichen Minenplanung, Bau, Minenbetrieb, Minenmanagement und Führung in der Edel- und Basismetallindustrie. Andrew Sharps Karriere bietet ein praktisches Verständnis für den gesamten Lebenszyklus eines Projekts, von der Planung über den Bau und den Betrieb bis hin zur Schließung. Andrew Sharp hat an einer Reihe erfolgreicher Minenneugründungen mitgewirkt und diese geleitet, und zwar als General Manager, Vice President for Engineering und Country Manager.

Als erfahrener Auswanderer ist Andrew zweisprachig in Englisch und Spanisch und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft in Kanada und Australien. Er ist ein Fellow des AusIMM und ein professioneller Ingenieur (P.Eng.), der bei Engineers and Geoscientists of BC (EGBC) registriert ist. Er ist qualifizierter Autor zahlreicher technischer Berichte für Bergbauprojekte, die in Kanada eingereicht wurden, und wurde im australischen Joint Ore Reserve Committee (JORC) Code geschult.

Zu den Kernkompetenzen gehören:

– Erfahrung mit dem gesamten Lebenszyklus eines Projekts und insbesondere mit dem Management von Minenanläufen und -umstellungen;

– Erfahrung mit der Planung und dem Betrieb von Bergwerken im Untertage- und Tagebau;

– Management von Werkssanierungen und Prozessverbesserungen;

– Geschäftsführung einschließlich Vorbereitung und Präsentation öffentlicher Erklärungen;

– Leitung und QP für Machbarkeits- (FS), Vormachbarkeits- (PFS) und vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudien (PEA) gemäß Kanadas NI43-101 Standards for Disclosure for Mineral Properties.

Frühere Erfahrungen umfassen:

– Hauptberater, CSA Global Consultants Canada Ltd;

– VP Technik, Endeavour Silver Corp;-

– EVP Bergbauarbeiten Quintana Resources LLC;

– Generaldirektor, Golden Minerals Ltd;

– VP Technische Dienste, Silver Standard Resources Inc;

– Geschäftsführer, Great Panther Silver Ltd. und

– Manager Technical Services und Manager of Mine Planning, Pan American Silver Corp.

Vince Sorace, Präsident und CEO von Kutcho Copper, erklärte: „Wir freuen uns, dass Andrew mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem Fachwissen das Team von Kutcho in der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens verstärkt. Seine Fähigkeiten sind perfekt geeignet, da sich das Unternehmen durch wichtige technische Planungsphasen in Richtung einer Bauentscheidung bewegt, und er verfügt über die erforderliche Erfahrung im Minenbau und -betrieb. „

Andrew Sharp, neu ernannter COO von Kutcho Copper, erklärte: „Das Kupfer-Zink-Projekt Kutcho liegt im Sweet Spot meiner Erfahrung, sowohl was die Größe, den Rohstoff als auch das Entwicklungsstadium betrifft. Ich freue mich darauf, mit dem Team von Kutcho zusammenzuarbeiten, während das Projekt durch die Genehmigungsverfahren, das Value Engineering und schließlich den Bau und den Betrieb voranschreitet. Ich bin begeistert von meinem gewählten Beruf, da er die Möglichkeit bietet, einen erheblichen Wert für Investoren zu schaffen und die Arbeit mit einer Vielzahl von Menschen, physischen Situationen und technischen Daten erfordert, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die Suche nach der optimalen Lösung für unterschiedliche Interessen und Ziele inspiriert mich jeden Tag aufs Neue, mein Bestes zu geben.

Rob Duncan, der dem Unternehmen in den letzten Jahren unschätzbare Ratschläge und Anregungen gegeben hat, wird dem Unternehmen als technischer Berater erhalten bleiben.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen die Gewährung von insgesamt 500.000 Aktienoptionen an leitende Angestellte des Unternehmens bekannt, wobei jede Option über einen Zeitraum von fünf Jahren zu einem Preis von $ 0,25 Cents pro Aktie ausgeübt werden kann. Die Aktienoptionen können nach Maßgabe des Board of Directors Unverfallbarkeitsbedingungen unterliegen. Die Optionen wurden in Übereinstimmung mit den Bedingungen des aktuellen Aktienoptionsplans des Unternehmens gewährt.

Vince Sorace

Präsident und CEO, Kutcho Copper Corp.

Für weitere Informationen über Kutcho Copper Corp. senden Sie bitte eine E-Mail an info@kutcho.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.kutcho.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „projiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „könnten“ oder „sollten“. Obwohl Kutcho Copper der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Realitäten können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Aussagen und Informationen im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie, die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zu beschaffen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Grundstücksvereinbarungen zu erfüllen, seine Mineralienbesitzrechte und Konzessionen aufrechtzuerhalten, das Projekt Kutcho oder seine anderen Projekte zu erkunden und zu entwickeln, seine Schulden zurückzuzahlen und allgemeines Betriebskapital zu beschaffen, Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbundenen Gefahren, die zukünftigen Preise für Kupfer und andere Metalle, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Genauigkeit der Mineralressourcen- und Reservenschätzungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung des Kutcho-Projekts erforderlich sind, und, falls diese erteilt werden, diese Genehmigungen und Zustimmungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für die Projekte zu erhalten, einschließlich des Umweltbewertungsprozesses; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Bestimmungen, die Auswirkungen auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -bestimmungen, Ansprüche der Ureinwohner und deren Rechte auf Konsultation und Unterbringung, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche haben könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

