L-CAPITAL holt ehemalige CFO von eBay als COO

Claudia Sterrer-Pichler wechselt die Seite – aus der Sanierung & Restrukturierung im Auftrag von Private Equity & Venture Capital-Investoren in die Investor Relations eines Capital Services-Hauses.

Das Capital Services-Unternehmen L-CAPITAL mit Headquarters in London holte Claudia Sterrer-Pichler im Juli 2021 für den Bereich Investor Relations Private Equity & Venture Capital.

Zum Jahresbeginn 2022 wurde sie in den Vorstand der L-CAPITAL berufen und verantwortet als COO aus der deutschen Repräsentanz heraus das operative Geschäft und den Ausbau der Investor Relations in Europa, USA und Asien.

Im Laufe ihrer Karriere wurde Claudia Sterrer-Pichler zu einer Expertin für Restrukturierung, Sanierung und Transformation von komplexen privaten und öffentlichen Organisationen. Mit einem Ausbildungshintergrund in Betriebswirtschaft begann sie ihre Berufslaufbahn als Steuerberaterin und Auditorin von internationalen Banken bei KPMG in Wien und verantwortete danach im Rahmen von Senior-Management-Positionen Finanzen und Strategie Umstrukturierungen in großen internationalen Konzernen. Als Vorreiterin des New Public Management spielte sie im Bundesministerium für Finanzen eine Schlüsselrolle bei der Reform der österreichischen Finanzverwaltung.

Nach mehr als 22 Jahren an Executive Erfahrung in internationalen Konzernen und öffentlichen Institutionen spezialisierte sich die aus einer Unternehmerfamilie stammende Österreicherin mit Wohnsitz in Potsdam nach ihrem Executive MBA, Schwerpunkt Value-Based-Management, den sie mit einem Top Executive Education Program „Change The Game“ an der Harvard Business School abschloss, auf die Chancen der digitalen Transformation etablierter Geschäftsmodell in die Welt von Industrie 4.0 und übernahm Mandate von Privatinvestoren, Private Equity & Venture Capital Funds für die strategische Geschäftsentwicklung von (jungen) Unternehmen, die sich in einer kritischen Wachstums- oder Veränderungsphase befinden.

„Mit hochkarätigen Partnern möchte ich mir nun bei L-CAPITAL meinen Lebenstraum erfüllen: Strategische Private Equity- & Venture Capital-Investoren Hands-on dabei zu unterstützen, die Hidden Champions des deutschsprachigen Raums zu identifizieren und durch ein erfolgreiches Case Building Marktführer aus unseren Kunden zu erschaffen – ganz nach dem Motto „Werte schaffen Wert“.“

Alles ist nichts – ohne entsprechendes Fundament

Eigenkapitalfinanzierung durch Private Equity ist Stoff, aus dem Unternehmer-Träume gewoben werden. Doch Augen auf bei der Auswahl des passenden Private Equity-Hauses. So vielfältig die Private-Equity-Kapital-Investoren-Landschaft ist, so mannigfaltig sind ihre Vorbedingungen, Risikoappetite, Business Modelle und mögliche Fallstricke.

Um hier die richtige Weggabelung in Richtung des perfekten Match Making zwischen den eigenen Unternehmenszielen und den Investment-Zielen des Eigenkapital-Gebers zu nehmen muss die Ausgangssituation eines Unternehmens im Kapitalmarkt, seine Wettbewerbsposition und die sich entwickelnden Dynamiken der jeweiligen Branche mit ihrem zukünftigen Potenzial für die eigenen Geschäftsfeldern unter die Lupe genommen werden.

Genau für diese Herausforderungen bietet L-CAPITAL mit ihrem einzigartigen Geschäftsmodell und ihrem hochkarätigen Partner-Netzwerk nun eine maßgeschneiderte Antwort, die Chance & Risiko in eine Investoren-freundliche Balance bringt: Nach strengen Auswahlkriterien handverlesene und strategisch wertvolle Investees in den wachstumsstarken Zukunftsmärkten Europas und Corporate Finance Services, die bei soliden M & A-Transaktionen ein hohes Maß an Integrationsstärke und maximale Sicherheit zu Renditen der Luxus-Klasse für das Beteiligungsunternehmen und seine Eigenkapitalgeber verbinden.

Sie haben noch Fragen? Kein Problem! Sprechen Sie uns an, wir begleiten Sie auf Ihrer Reise in die Zukunft. Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: l-capital.uk

