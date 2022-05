L-Capital – Kosten der Gründung einer AG in den USA

Die Gründung einer US AG erfordert Kapital. Die US Corporation (INC) gilt klar als hervorragende Alternative zu herkömmlichen Rechtsformen.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Die US Corporation kann schnell und relativ unkompliziert gegründet werden. Das Unternehmen hat dann, zumindest auf dem Papier, seinen Sitz in den USA. Vor Ort ist es, dank der europäischen Niederlassungsfreiheit, eine z.B. österreichische Niederlassung, die separat in das österreichische Firmenbuch eingetragen wird bzw. eine Gesellschaft, die in Deutschland wegen des Deutsch-amerikanischen Freundschaftsvertrages, sofort geschäftsfähig ist.

Da eine U.S. Corporation der Aktiengesellschaft gleichgestellt ist, die Aktienhalter und Direktoren einer U.S. Corporation sogar noch höheren Schutz gegen Durchgriffshaftung als in einer europäischen AG genießen und meist kein Stammkapital erfordern, ist eine U.S. Corporation selbst für Geschäftsleute zu empfehlen, die keinerlei Absichten haben, internationale Geschäfte zu tätigen.

Vorteile

– kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital je nach Bundesstaat

– Kostengünstige Gründung

– Gründung binnen weniger Stunden möglich

– Beschränkung der persönlichen Haftung auf das Gesellschaftsvermögen

– Gründung und Gesellschafterwechsel ohne Notariatsakt möglich

– Unbürokratische Administration der Gesellschaft

– Steuerliche Belastung fällt niedriger aus

– Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht möglich

– Günstiger Körperschaftssteuersatz

– Kein Informationsaustausch nach OECD CRS. Das US-Equivalent FATCA umfasst Konten von US-Gesellschaften nicht, deren Anteile von Ausländern gehalten werden.

– Jedes US-Unternehmen kann in Europa voll geschäftsfähig tätig sein

– Ist die Geschäftstätigkeit ausserhalb der USA entfällt Buchhaltungs- und Bilanzierungspflicht

Nachteile

– Amerikanische Zustelladresse für Behördenpost erforderlich

– Internationale Bilanzlegungs- und Publizitätsvorschriften

– Kollisionsrechtliche Verknüpfungen im Gesellschaftsrecht möglich

– Vereinzelt Skepsis bei inländischen regionalen Geschäftspartnern

Anonymität

– Gesellschafter bleiben anonym

– unkomplizierte Möglichkeit der Geldbeschaffung

– Vor- bzw. außerbörslich oder Börsengang wird das Unternehmen kapitalisiert

– Eigentümer einer Corporation bleiben anonym, Aktionäre werden nicht in das US-Handelsregister eingetragen. Nur die Direktoren und Funktionäre (also President, Vice President, Secretary) werden amtlich erfasst.

Neustart

Für Unternehmer bietet die Corporation eine sehr gute Möglichkeit, einen unternehmerischen Neustart zu beginnen. Auch Existenzgründer profitieren von dem unternehmerfreundlichen US-amerikanischen Gesellschaftsrecht.

Kosten

Die Gründungskosten liegen im unteren bis mittleren 4-stelligen Bereich, mit Börsengang 6-stellig.

Mehr dazu: https://l-capital.uk/vorratsgesellschaften/

